La investigación del Dr. Guillermo A. Chinni en Argentina identifica patrones temporales entre la posición de la Tierra y los ciclos de El Niño, publicado el 11 de noviembre de 2026.

El investigador argentino Guillermo A. Chinni ha publicado hallazgos relevantes sobre los ciclos climáticos El Niño y La Niña en la revista científica Frontiers in Earth Science el 11 de noviembre de 2026. Su trabajo analiza datos históricos para revelar patrones temporales que coinciden con las características del movimiento de la Tierra alrededor del Sol.

Fundamentos del estudio y metodología

Guillermo A. Chinni, quien desarrolla su labor investigativa en las universidades Austral y del Salvador, examinó un vasto conjunto de registros climáticos y astronómicos cubriendo setenta y ocho años. El periodo de análisis se extiende específicamente desde 1948 hasta 2025, proporcionando una base de datos robusta para la detección de correlaciones.

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Los resultados publicados el 11 de noviembre de 2026 identifican patrones temporales recurrentes con duraciones aproximadas de entre 2.5 y 3 años, ciclos de alrededor de 4 años y periodos prolongados que oscilan entre 8 y 16 años. Estos hallazgos sugieren que la configuración orbital de la Tierra podría influir en la recurrencia de estos fenómenos, aunque aún falta demostrar una relación causal directa.

Variables astronómicas y datos climáticos

El fenómeno conocido como El Niño-Oscilación del Sur abarca el Océano Pacífico tropical y genera consecuencias globales en el clima mundial. El Niño implica un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial, mientras que La Niña se asocia con su enfriamiento, afectando lluvias y temperaturas en diversas regiones.

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Chinni contrastó registros climáticos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos con datos sobre la distancia entre la Tierra y el Sol. Además, estudió la geometría de sus posiciones relativas y las variaciones en la fuerza gravitatoria entre ambos cuerpos celestes.

Mediante herramientas matemáticas y estadísticas avanzadas, identificó coincidencias significativas en distintas escalas temporales. Esto confirma la existencia de patrones recurrentes dentro de un sistema climático complejo, sin que esto implique que los eventos ocurran automáticamente cada tres o cuatro años con precisión absoluta.

Perspectivas futuras y proyecciones hasta 2030

Una particularidad destacable es que las variables astronómicas analizadas pueden calcularse con alta precisión para el futuro. Al extender sus cálculos teóricos hasta 2030, el investigador detectó señales que históricamente han coincidido con condiciones relacionadas con El Niño, ofreciendo una ventana a posibles análisis predictivos complementarios.

El propio estudio reconoce que se desconoce el mecanismo físico exacto que podría explicar estas asociaciones observadas. Por ello, será necesario contrastar estos resultados con nuevas observaciones empíricas y modelos climáticos actualizados para validar las teorías presentadas.

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Comprender mejor estos ciclos resulta fundamental para anticipar riesgos relacionados con sequías, lluvias intensas y disponibilidad de agua para la producción de alimentos. Este hallazgo abre nuevas interrogantes sobre la influencia astronómica sin modificar el conocimiento establecido sobre el papel central del océano y la atmósfera.