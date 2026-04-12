Guillaume Diop: El bailarín que rompió barreras en el Ballet de la Ópera de París

Guillaume Diop, primer bailarín negro en alcanzar el rango más alto en el Ballet de la Ópera de París, narra su lucha contra la discriminación y los estereotipos en el mundo del ballet.

Existen comentarios y miradas que actúan como un puntero láser, haciendo sentir una y otra vez a alguien que no encaja, que siempre será un intruso. Da igual lo que haga, el trabajo que desempeñe o el talento que posea. En el caso de Guillaume Diop (París, 26 años), quien ingresó a los 12 años en la escuela de Ballet de la Ópera de París, el puntero se enfocaba en “los defectos” comúnmente atribuidos a bailarines negros y mestizos: muslos gruesos, glúteos voluminosos y pies planos.

Diop, quien a los cuatro años se escabulló a la clase de baile de su hermana y quedó cautivado por la danza, fue acosado durante toda su vida con estas tres supuestas maldiciones. Hasta que se lo creyó: su cuerpo debía ser vigilado y corregido. Además, ¿qué hacía él allí, en el Ballet de la Ópera, donde nunca se había visto un Romeo o un príncipe Sigfrido que no fueran caucásicos? Incluso su padre, nacido en Senegal y empleado de Aeroméxico, se lo hizo saber (su madre es francesa y trabaja en el Ayuntamiento de Gennevilliers, al noroeste de París). Los príncipes negros nunca habían triunfado en los más de tres siglos de historia de la institución. Y no lo harían hasta 2021, fecha en la que Diop fue llamado con una semana de antelación para sustituir al lesionado Germain Louvet en el papel de Romeo en el ballet de Rudolf Nureyev. Aquí comienza el cambio radical en la historia, porque Guillaume Diop, que recibe a El País Semanal en una pequeña sala de la Ópera Garnier entre ensayos, es el primer bailarín no blanco en alcanzar el estatus de étoile en el Ballet de la Ópera de París, el rango más alto de la compañía, que suele otorgarse tras años de carrera y siguiendo una estricta jerarquía. Diop fue nombrado danseur étoile en 2023, saltándose el orden establecido durante 350 años. Sin embargo, a los 16 años, Diop no estaba visualizando su ingreso en la compañía. Todo lo contrario. Después de tres años en la escuela, contemplaba abandonar. Sufría ansiedad, medía diariamente la circunferencia de sus muslos y había comenzado a dejar de comer. Mientras sus compañeros se preparaban para entrar al Ballet de la Ópera de París, él soñaba con estudiar Medicina. Era consciente de lo que se jugaba. Haber sido admitido en esa escuela, casi la única forma de acceder a la compañía, era como haber ingresado en Harvard. Más del 90% de los aspirantes suspenden el examen de ingreso y el 20% de los admitidos abandona al final del primer año. Solo entre el 5% y el 20% son aceptados en el Ballet de la Ópera como stagiaires, bailarines a prueba. Él, a punto de lograrlo todo, no estaba seguro de querer seguir adelante. “Fue una temporada muy difícil, no sabía si quería ser bailarín profesional. Era consciente de que estaba en una gran escuela con los mejores profesores, veía a mis compañeros muy concentrados en sus carreras, pero yo no lo estaba tanto. A la vez quería ser perfecto, agradar a todos, empecé a seguir varias dietas y a perder peso, y terminé en tratamiento por anorexia”, relata. Fue su primer maestro, Marc Du Bouaÿs, quien le propuso experimentar “otro tipo de experiencia” antes de abandonar la danza. Específicamente, realizar un intensivo en una destacada compañía de danza moderna, la Alvin Ailey School de Nueva York. En el verano de 2016, cruzó el océano con un inglés bastante competente, aprendido escuchando canciones de Beyoncé. En Manhattan descubrió de golpe que “todo el mundo podía bailar”. A nadie parecía importarle el color de su piel, ni sus rizos, ni el volumen de sus músculos. Por primera vez, vio bailarines profesionales negros en una compañía y comenzó a pensar que quizás un príncipe racializado también sería posible en el ballet. “En aquella escuela había más libertad en la forma de los cuerpos, en la manera de vestir y de bailar, incluso en las expresiones de las caras. Nunca había visto tantos bailarines diferentes. Curiosamente, eso me devolvió al ballet. Pude haberme quedado en Alvin, pero sentí que era importante regresar a París”, recuerda casi 10 años después. Con 18 años, finalmente ingresó al Ballet de la Ópera de París, una de las instituciones más prestigiosas y elitistas del mundo de la danza. También una de las menos diversas. En 2020, el mundo se detuvo con la pandemia y poco después se horrorizó con la muerte de George Floyd a manos de un policía en Estados Unidos. Si se revisan las publicaciones de Instagram de Diop de aquellos días, se observa una transición brusca de los grandes escenarios con pas de deux, demi-pliés y fouettés perfectos al reivindicativo hashtag #blacklivesmatter (las vidas negras importan), y luego a una foto de cinco bailarines negros, incluido él, que cambió la consigna por #blackdancersmatter (los bailarines negros importan). Lo que ocurría entonces era que, a diferencia de otras compañías, el Ballet de la Ópera de París no se había pronunciado sobre el asesinato de Floyd. Diop estaba indignado. Era cuestión de tiempo para que pasara a la acción.En su camino al éxito, Guillaume Diop rompió barreras en el mundo del ballet. Como el primer bailarín negro en obtener el prestigioso estatus de étoile en el Ballet de la Ópera de París, Diop desafió las normas y tradiciones establecidas durante siglos. Su historia es un testimonio de perseverancia, lucha contra la discriminación y búsqueda de la diversidad en un ámbito históricamente dominado por una sola raza. Desde su infancia en París hasta su ascenso en la Ópera, Diop enfrentó obstáculos y prejuicios basados en su color de piel y su físico. Cuestionamientos constantes sobre su pertenencia y la necesidad de “corregir” su cuerpo crearon dudas y ansiedad, que lo llevaron incluso a considerar abandonar su pasión por la danza. Sin embargo, su encuentro con la Alvin Ailey School en Nueva York resultó ser un punto de inflexión. Allí descubrió un ambiente donde la diversidad era celebrada y la libertad de expresión era valorada. Esta experiencia revitalizó su amor por el ballet y le dio la confianza para regresar a París y continuar su sueño.La trayectoria de Diop no solo es una historia individual de triunfo, sino también un símbolo de cambio social y cultural. Su nombramiento como étoile en 2023 fue un hito que desafió la rigidez y el elitismo del Ballet de la Ópera de París, abriendo puertas a nuevas generaciones de bailarines de diferentes orígenes. La lucha de Diop contra los estereotipos y la discriminación resuena en un contexto global donde la inclusión y la diversidad son cada vez más importantes. Su voz se unió a la de muchos otros artistas y activistas que exigen igualdad de oportunidades y representación en todas las áreas de la sociedad. Al romper barreras y desafiar las expectativas, Guillaume Diop se convirtió en un modelo a seguir para todos aquellos que buscan triunfar en un mundo que a menudo les niega el espacio y el reconocimiento. Su historia es un recordatorio de que el talento y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, y que la diversidad enriquece y fortalece cualquier institución





elpaissemanal / 🏆 11. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guillaume Diop Ballet De La Ópera De París Bailarín Negro Discriminación Diversidad Éxito Danza Blackdancersmatter

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jon Rahm vive un aciago debut en el Masters de Augusta: 'Es frustrante'El de Barrika firma 78 golpes, un +6, en su primer recorrido en el Augusta National. Sergio García, en el par del campo con 72 goles. Rory McIlroy y Sam Burns, ambos con 67 golpes, colíderes tras la primera jornada.

Read more »

Antena 3 estrena 'Tu cara me suena' 2026: fecha, concursantes, jurado y claves del talent show líder deEl programa regresa el 10 de abril con Manel Fuentes al frente, un nuevo elenco de celebrities y el reto de mantener su dominio absoluto en el prime time tras una temporada histórica.

Read more »

El bailarín, de obrero a fetiche: cómo la moda descubrió el poder del cuerpo danzanteEl artículo explora la evolución de la relación entre la moda y la danza, desde una mirada superficial hacia el ballet como inspiración romántica hasta la comprensión del cuerpo del bailarín como un laboratorio de resistencia y una nueva frontera para la expresión estética de la masculinidad. Se analiza cómo la moda ha transformado su percepción del bailarín, valorando su disciplina, actitud y capacidad para fusionar fuerza y vulnerabilidad, convirtiéndolo en un fetiche en la industria del lujo.

Read more »

Hoy en Amazon Prime, un película basada en una novela que está arrasando: un thriller de atracos, grandes críticas y un reparto de lujoEn los últimos años, tras la aparición de las plataformas, se han acortado mucho los tiempos para ver una película en streaming tras su estreno en salas. Y una prueba que lo...

Read more »