Guidón de la empresa familiar Artiem Hotels nombrará a Guillermo Díaz Aliaga: ¿se siente presionado?

Desde febrero pasado, Guillermo Díaz Aliaga, nacido en Madrid en 1988, asume los responsabilidades diarias de Artiem Hotels, una empresa familiar fundada por padres que medran en sus principios y quieren ser reconocidos por su integridad y compasión social. Ése le permitió ser la primera marca española del sector turístico en obtener el certificado B Corp en 2020.

Guillermo Díaz Aliaga, líder de Artiem Hotels desde febrero del pasado mes, es el reciente director general de esta cadena familiar basada en Menorca. Ha logrado cumplir con los exigentes requisitos del certificado B Corp, reconocido en 2020 por expresar la intención de generar una economía más inclusiva, equitativa y regenerativa, con casi diez mil empresas en todo el mundo como parte del movimiento.

Díaz Aliaga, que recibió la exigencia de pertenecer a la familia y conocer la operativa de los hoteles antes de ser nombrado en la empresa, también ha mencionado su admiración por sus padres y su deseo de seguir siendo familia mientras la empresa se mantenga unida y funcione con valores en mente, evitando la complacencia y la desconexión con el mundo moderno. El éxito para él significa una empresa familiar con una familia unida, equipo fuerte, clientes felices, entorno próspero y ganancias sostenibles





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Certificados B Corp Futuro

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