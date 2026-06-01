Guerra sucia a Podemos: un comisario declara que no oyó la alusión al mandato de Rajoy porque fue al servicio

El comisario José Manuel García Catalán, investigado por su participación en el viaje a Nueva York para obtener pruebas contra Podemos, declaró que no escuchó la referencia al mandato de Rajoy porque estaba en el servicio. La causa avanza lentamente con riesgo de prescripción.

El comisario José Manuel García Catalán, quien formó parte del grupo de mandos policiales que viajó a Nueva York en abril de 2016, ha sido citado para declarar como investigado el próximo 25 de junio.

El juez Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre la guerra sucia contra Podemos, accedió a la imputación tras un recurso de la representación de Pablo Iglesias y un informe favorable del fiscal Vicente González Mota. García Catalán, recientemente jubilado, era jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el momento de los hechos. Viajó acompañado de una subinspectora que también ha sido imputada y que prestará declaración el mismo día.

Ambos se suman al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, quien ya estaba investigado y aparece en una grabación afirmando que la actuación policial contaba con un mandato del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y del presidente del Gobierno Mariano Rajoy. La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea forma parte de las actuaciones de la causa que Pedraz instruye desde febrero de 2024.

En la cúspide de los investigados se encuentra el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, actualmente en el banquillo de los acusados por el caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada brigada política del Partido Popular. El policía que mencionó el mandato de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas.

La causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de los delitos, ya que los hechos ocurrieron hace casi una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para actuar como policía judicial, y la Sala de lo Penal ha corregido a Pedraz en varias ocasiones, ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a instancia de los abogados de Podemos.

Pedraz, por ejemplo, se ha negado a imputar al comisario José Luis Olivera, considerado uno de los artífices de la operación. La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada es resultado de un recurso contra la negativa inicial del juez. El informe favorable del fiscal fue clave para que el magistrado rectificara, tras constatar un error en el número de carnet profesional que había llevado a confundir a la agente investigada con un testigo.

En su declaración como testigo el pasado diciembre, García Catalán respondió no recuerdo a todas las preguntas sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al ser preguntado por la afirmación de Fuentes Gago sobre el mandato de Rajoy, el comisario aseguró que en ese momento había salido de la sala para ir al servicio y no lo escuchó. Así consta en el vídeo de la comparecencia en el juzgado de Pedraz.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia contra Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015, y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa.

En esos meses fue filtrada información sobre una supuesta cuenta de Podemos en un banco del Caribe, y se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objetivo de llegar a las cuentas del partido. El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso antes de su formación, fue una maniobra retransmitida casi en directo.

El diario ABC dedicó el 13 de mayo de 2016 una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consulado español, que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo, el mismo diario publicó que Interior había enviado a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos. Posteriormente, se publicó un extracto de aquel encuentro.

La defensa de Podemos ha señalado que la actitud de García Catalán, alegando pérdida de memoria y ausencia momentánea, resulta inverosímil, especialmente porque el resto de la reunión fue grabada y él aparece en ella. Además, la subinspectora que viajó con él también deberá explicar su participación. El hecho de que ninguno de los dos recuerde detalles cruciales ha sido criticado por los abogados de la acusación, quienes consideran que se trata de una estrategia para eludir responsabilidades.

Por su parte, el inspector Fuentes Gago, quien sí mencionó el mandato, se encuentra en el centro de la tormenta, ya que su testimonio podría ser clave para determinar si efectivamente existió una orden directa desde la cúpula del Ministerio del Interior y del Gobierno. El caso ha puesto de manifiesto la existencia de una brigada política dentro de las fuerzas de seguridad, que habría actuado de manera paralela a las funciones oficiales para perjudicar a adversarios políticos.

La investigación del juez Pedraz, aunque lenta, ha ido destapando conexiones entre altos cargos del PP y mandos policiales, generando un escándalo que salpica a la cúpula del partido en la época de Rajoy. La citación de García Catalán y la agente imputada se suma a la larga lista de comparecencias que se esperan en los próximos meses, en un intento de aclarar unos hechos que amenazan con prescribir si no se agilizan las diligencias.

Además, la Sala de lo Penal ha instado al juez a practicar todas las diligencias necesarias, recordándole que la prescripción no debe ser un obstáculo para la investigación de delitos graves. La complejidad del caso radica en que las pruebas documentales y testificales se remontan a 2016, y muchas de ellas han sido destruidas o no se conservan adecuadamente.

La defensa de los imputados sostiene que no existió tal brigada política y que las acusaciones son infundadas, pero las grabaciones y los documentos filtrados apuntan en dirección contraria. El juicio social y mediático ya se ha pronunciado, mientras la justicia trata de separar la realidad de la ficción





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