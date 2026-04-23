Guerra en Irán dispara precios de la gasolina y obliga a estadounidenses a recortar gastos

El conflicto en Irán eleva el precio de la gasolina en EEUU a máximos de cuatro años, afectando el presupuesto de los conductores y generando incertidumbre sobre su duración. Se analiza la diferencia de precios con Europa y las medidas tomadas por España.

La escalada del conflicto en Irán , iniciada a finales de febrero, ha provocado un aumento significativo en los precios del combustible a nivel global, impactando especialmente en el mercado estadounidense.

El precio del galón de gasolina –equivalente a 3.78 litros– ha superado los 4 dólares (aproximadamente 3.42 euros), alcanzando el nivel más alto en los últimos cuatro años. Este incremento se debe principalmente al cierre, o la amenaza de cierre, del Estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial por la que transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo.

La situación ha obligado a un 80% de los conductores estadounidenses a ajustar sus presupuestos personales, considerando que, según datos del gobierno federal, un ciudadano promedio recorre alrededor de 20,900 kilómetros al año. Una encuesta reciente, la Encuesta Económica All-America realizada por CNBC a mil residentes, revela que más del 50% de los encuestados anticipa que los altos precios del combustible persistirán durante al menos los próximos seis meses, dada la incertidumbre en torno a una resolución del conflicto.

A pesar de este aumento, los precios de la gasolina en Estados Unidos se mantienen relativamente más bajos en comparación con la Unión Europea, donde el costo ha experimentado un incremento del 8% desde febrero, pasando de cerca de 1.64 a 1.77 euros por litro. Esta diferencia se explica, en gran medida, por la capacidad de Estados Unidos para producir más petróleo que cualquier otra nación, superando incluso los niveles de producción de la crisis petrolera de la década de 1970.

Esta autosuficiencia energética proporciona a la primera potencia mundial una mayor protección frente a las fluctuaciones en el suministro global. Además, la política fiscal estadounidense juega un papel fundamental: el gobierno aplica una de las tasas impositivas más bajas del mundo a los carburantes. En marzo, el precio promedio por galón en Estados Unidos fue de 3.64 dólares (3.11 euros), de los cuales solo 60 centavos correspondían a impuestos federales y estatales.

Hacia finales de ese mismo mes, el precio promedio ascendió a 4 dólares por galón. En contraste, en la mayoría de los países europeos, los impuestos representan entre el 50% y el 60% del precio final de la gasolina. Por ejemplo, en Alemania, los consumidores pagaron un promedio de 7.47 euros por galón en marzo, y más de la mitad de ese monto correspondía a impuestos sobre el valor añadido y a impuestos especiales sobre los combustibles.

En respuesta a la crisis, algunos gobiernos europeos han implementado medidas para mitigar el impacto en los consumidores. España, por ejemplo, aprobó a finales de marzo una reducción del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del gasóleo y la gasolina del 21% al 10%, junto con una disminución del impuesto especial sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea.

Sin embargo, la Comisión Europea ha advertido a España que esta reducción del IVA podría infringir las normas europeas, aunque el gobierno español justifica estas medidas como temporales, con una fecha de vencimiento prevista para el 30 de junio. Mientras estén en vigor, estas medidas representan un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, lo que equivale a aproximadamente 20 euros al llenar el depósito de un coche promedio.

Fuera de Europa, en México, el precio de la gasolina se situó en 5.07 dólares (4.33 euros) por galón en marzo, de los cuales 1.07 euros correspondían a impuestos. Los residentes mexicanos que viven cerca de la frontera con Estados Unidos a menudo cruzan la frontera para llenar sus tanques en localidades estadounidenses, aprovechando los precios más bajos.

Finalmente, la asignación de los ingresos fiscales derivados de los combustibles también difiere entre Estados Unidos y otros países. En Estados Unidos, estos fondos se destinan principalmente al mantenimiento de carreteras y autopistas, mientras que en otros países se utilizan para una variedad de propósitos, incluyendo el financiamiento del transporte público y el gasto público en general.

Algunos estados estadounidenses, como California, han comenzado a implementar costos adicionales para compensar los efectos ambientales de la gasolina, con el objetivo de desincentivar el uso de combustibles fósiles y promover la adopción de vehículos eléctricos, aunque estas políticas son aún limitadas y menos extendidas que en Europa





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