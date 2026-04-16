Guerra en Irán amenaza el suministro de combustible de aviación en Europa: alerta de escasez en seis semanas

La Agencia Internacional de la Energía advierte que Europa solo tiene combustible para aviones para unas seis semanas debido al cierre del Estrecho de Ormuz por Irán, lo que podría generar cancelaciones de vuelos y una crisis en el mercado.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha lanzado una seria advertencia: Europa dispondría de combustible para aviones para apenas unas seis semanas. Las reservas, según la organización, podrían alcanzar un punto crítico en junio si no se logra reemplazar, como mínimo, la mitad de las importaciones provenientes de Medio Oriente.

El conflicto en Irán, que ha mantenido cerrado de facto el estratégico Estrecho de Ormuz durante más de seis semanas en respuesta a acciones estadounidenses e israelíes, ha desencadenado un alza en los precios y generado una profunda preocupación por un posible desabastecimiento. Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE, ha declarado a la agencia AP que las cancelaciones de vuelos podrían ser inminentes si el bloqueo de los suministros persiste. El informe mensual de la AIE, entidad que asesora a 32 naciones en temas de suministro y seguridad energética, detalla que las exportaciones de la región del Golfo constituyen la principal fuente de combustible de aviación para el mercado global. Adicionalmente, las refinerías de otros importantes países exportadores, como Corea del Sur, India y China, dependen en gran medida del crudo importado desde Medio Oriente. Esta situación ha provocado, según el organismo, un obstáculo proverbial para el funcionamiento interno de los mercados de combustible de aviación. Europa ha dependido históricamente de Medio Oriente para aproximadamente el 75% de sus importaciones de queroseno de aviación. Actualmente, los países europeos están intensificando sus esfuerzos para obtener suministros de otras regiones y compensar las importaciones perdidas desde el Golfo. La AIE ha observado un rápido incremento en las exportaciones de combustible de aviación por parte de Estados Unidos en las últimas semanas. Sin embargo, el informe advierte que incluso si la totalidad de estos cargamentos se destinara a Europa, solo se conseguiría cubrir poco más de la mitad de los suministros que se han dejado de recibir. El análisis de diversos escenarios por parte de la AIE indica que, si Europa no logra sustituir más del 50% de sus importaciones de Medio Oriente, podrían presentarse situaciones de escasez física en aeropuertos específicos, lo que desencadenaría cancelaciones de vuelos y una consecuente destrucción de la demanda. Si se pudiera reemplazar tres cuartas partes de los suministros, la misma situación podría materializarse, pero no antes de agosto. El organismo concluye que, por el momento, los mercados europeos deben redoblar sus esfuerzos para atraer cargamentos de reemplazo adicionales de otras regiones si pretenden mantener un nivel de inventario adecuado durante la temporada alta de viajes. Amaar Khan, experto en fijación de precios de combustible de aviación en Europa para Argus Media, considera que incluso si se reanudan los suministros desde el Golfo en un futuro próximo, la escasez podría manifestarse en el periodo previo al pico de viajes de verano. Si bien no es una certeza, la probabilidad de una escasez de cierta magnitud en algunas zonas de Europa aumenta, señala. Es probable que aeropuertos de gran envergadura como Heathrow reciban prioridad frente a aeropuertos más pequeños o centros con menor demanda, agrega. El combustible de aviación se encuentra particularmente expuesto a las tensiones geopolíticas, en mayor medida que otros derivados del petróleo como la gasolina o el diésel. Esto se debe a que su cadena de suministro es más concentrada, menos flexible y con escasas alternativas inmediatas. Por un lado, una porción significativa de la producción mundial de combustible de aviación se localiza en refinerías del Golfo Pérsico, muchas de las cuales no tienen la capacidad de enviar sus productos al mercado internacional a través del Estrecho de Ormuz. Además, el crudo que habitualmente transita por este canal, por donde se mueve aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo, tampoco está llegando a refinerías en Asia, especialmente a países como Corea del Sur o China, que son grandes exportadores de combustible de aviación. A diferencia de la gasolina o el diésel, cuya producción está geográficamente más diversificada y cuenta con mayores inventarios y sustitutos, el combustible de aviación exige especificaciones más rigurosas y una logística que se ajusta estrechamente a la demanda de cada aeropuerto. Asimismo, su transporte es menos flexible; por lo general, se produce lejos de los puntos de consumo –como es el caso de Europa– y su redistribución implica rutas extensas y tiempos de varias semanas





bbcmundo / 🏆 23. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Combustible De Aviación Guerra En Irán Suministro Energético Agencia Internacional De La Energía Estrecho De Ormuz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra en Irán, en directo | Trump: la guerra con Irán está cerca de terminarLos futuros de las Bolsas europeas oscilan entre avances del 0,12% y caídas del 0,27% Los futuros de las Bolsas europeas van abriendo paso progresiva

Read more »

Guerra en Irán complica la estrategia electoral republicana de cara a las elecciones intermediasLa Casa Blanca había planeado capitalizar el Día de Impuestos para destacar los beneficios económicos de la administración y movilizar a los votantes para las elecciones intermedias. Sin embargo, la repentina escalada de tensiones con Irán y el consecuente aumento de los precios del petróleo han desviado la atención, poniendo en riesgo el control republicano del Congreso y obligando a la administración Trump a reformular su estrategia de campaña.

Read more »

Gobierno abierto a revisar el Salario Mínimo Interprofesional por la inflación de la guerra en IránEl secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado la disposición del Gobierno a revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante las posibles consecuencias inflacionarias derivadas de la guerra en Irán, amparándose en la posibilidad legal de ajustes semestrales. El Ejecutivo reafirma su compromiso de adaptar el SMI a la coyuntura económica y la evolución del IPC, recordando la subida del 64% experimentada desde 2018.

Read more »

Guerra en Irán, última hora del ataque de EEUU e Israel en directoEl presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado un alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano desde medianoche (hora israelí). 'He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, escribió el mandatario en Truth Social.

Read more »

Reino Unido prepara medidas ante un posible desabastecimiento de alimentos por la guerra en IránEl Comité de Emergencias británico ensaya simulacros ante el riesgo de quedarse sin pollo, cerdo o cerveza.

Read more »

Europa dispone queroseno solo para seis semanas, según la Agencia Internacional de la EnergíaCarlos Fresneda (Madrid, 1963) es corresponsal en Londres de EL MUNDO desde el 2011 y ex corresponsal en Nueva York y Milán. Inició su carrera periodística en El País y en 1987 recibió el Premio Mesonero Romanos por su labor informativa sobre Madrid.

Read more »