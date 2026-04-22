Guerra en Irán: Alerta por la subida de precios de los alimentos y el queroseno, incluso los condones se encarecen

El conflicto en Irán agrava la situación económica global, provocando aumentos en los precios de los alimentos, escasez de queroseno y un incremento inesperado en el costo de los preservativos. España se prepara para afrontar las consecuencias de esta crisis.

La escalada del conflicto en Irán continúa generando ondas expansivas en la economía global, con consecuencias cada vez más palpables en España . Los principales supermercados del país han emitido una advertencia contundente: un aumento inminente en los precios de los alimentos es inevitable.

Esta situación se produce en un contexto de creciente incertidumbre, donde la escasez de recursos clave y la volatilidad de los mercados energéticos amenazan con desestabilizar aún más la economía. La Comisión Europea, consciente de la gravedad de la situación, ha presentado un plan de medidas energéticas destinadas a mitigar los efectos de la guerra en Oriente Medio, aunque su alcance y efectividad son objeto de debate.

La patronal de los grandes supermercados ha expresado su incapacidad para mantener los precios actuales de los alimentos por un período prolongado, argumentando que los costos de producción y transporte han aumentado significativamente. Esta postura contrasta con la del ministro Luis Planas, quien insiste en la necesidad de contener los precios y aboga por un esfuerzo conjunto para limitar los incrementos.

Sin embargo, la realidad del mercado sugiere que la contención de precios será una tarea ardua, dada la presión inflacionaria global y la escasez de suministros. Un factor particularmente preocupante es la escasez de queroseno, el combustible esencial para la aviación. Lufthansa, una de las aerolíneas más importantes de Europa, ya ha anunciado la cancelación de 20.000 vuelos de corta distancia y algunas rutas europeas hasta octubre, lo que evidencia la magnitud del problema.

El Gobierno español, por su parte, ha intentado transmitir un mensaje de calma, destacando la capacidad de refino nacional y la relativa independencia energética del país. No obstante, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido que la situación depende también de la disponibilidad de suministros externos y de la capacidad de almacenamiento de los países europeos.

El paquete de medidas de emergencia propuesto por la Comisión Europea incluye la reducción de impuestos a la luz y la distribución compartida de queroseno entre los Estados miembros, pero excluye medidas más ambiciosas, como un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras o la implementación de un día de teletrabajo obligatorio. El impacto de la guerra en Irán se extiende más allá de los alimentos y el combustible, afectando incluso a productos básicos como los condones.

Karex, el mayor fabricante de preservativos del mundo, ha informado de un aumento de entre el 20% y el 30% en sus precios, debido al incremento de los costos de producción. En España, esto podría traducirse en un aumento de entre 2,48 y 3,72 euros en el precio de una caja de condones, pasando de 12,40 euros a 14,88 o 16,12 euros respectivamente.

Este aumento de precios genera preocupación en las farmacias, ya que podría disuadir a los jóvenes de utilizar preservativos, lo que podría tener consecuencias negativas para la salud pública. La farmacéutica Sonia Sáenz de Buruaga señala que los jóvenes son especialmente vulnerables a este tipo de aumentos, ya que tienen un menor poder adquisitivo.

Las opiniones de los jóvenes consultados coinciden en que el aumento de precios es una mala noticia, ya que un preservativo es una precaución esencial para prevenir enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Afortunadamente, la subida de precios aún no se ha reflejado en los estantes de las farmacias, ya que los stocks actuales aún mantienen los precios anteriores.

Sin embargo, es probable que los consumidores empiecen a notar el aumento en las próximas semanas, a medida que se agoten los stocks existentes. La situación actual exige una respuesta coordinada a nivel nacional e internacional para mitigar los efectos de la guerra en Irán y proteger a los consumidores de los aumentos de precios y la escasez de suministros





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Guerra Economía Precios Alimentos Queroseno Combustible Condones Comisión Europea España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La guerra en Irán empieza a provocar escasez de medicinas en ciudades como TeheránMes y medio de guerra en Oriente Medio dejan heridas abiertas en los dos principales campos de batalla: Líbano e Irán. Muchos libaneses regresan estos días al sur del país para comprobar que sus casas son apenas una montaña de escombros. En Irán, más allá de la destrucción, la población civil comienza a notar la falta de medicinas.

Read more »

Guerra de Irán última hora directo hoyGuerra de Irán, última hora en directo | JD Vance no viajará hasta el martes a Pakistán para retomar las negociaciones con Irán

Read more »

Tensión en Oriente Medio: Irán advierte que el bloqueo naval es un acto de guerraEl ministro de Exteriores de Irán califica el bloqueo de sus puertos como un acto de guerra, mientras se mantiene la expectativa diplomática por el alto el fuego tras la intervención de Pakistán y el anuncio de posibles negociaciones en Islamabad.

Read more »

Tensión en Irán, boicot a Eurovisión y conflicto por la vivienda en EspañaDonald Trump anuncia mantener el alto el fuego con Irán a petición de Pakistán. Más de 1.100 artistas piden boicotear Eurovisión 2026 por la situación en Israel. El PP amenaza con boicotear el Plan Estatal de Vivienda y la derecha se alía para desregular el mercado de la vivienda.

Read more »

Las aerolíneas europeas empiezan a recortar vuelos por la guerra en Irán: Lufthansa anuncia 20.000 cancelacionesLa alemana reduce un 1% la capacidad de transporte de pasajeros en verano con un ahorro de unas 40.000 toneladas de queroseno, cuyo precio se ha duplicado por el conflicto

Read more »

Trump Abre la Puerta a Negociaciones con Irán: Nueva Fecha Clave y Guerra de PropagandaEl presidente Trump anuncia la posibilidad de retomar las negociaciones de paz con Irán en 36-72 horas, mientras Irán responde con demostraciones de fuerza y una intensa campaña de propaganda en redes sociales.

Read more »