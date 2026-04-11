Guerra en el Estrecho de Ormuz: Disrupción Comercial, Escalamiento de la Violencia y el Cambio de Argumentos de Trump

El conflicto en el Estrecho de Ormuz se intensifica tras los bombardeos de EEUU e Israel a Irán. Las consecuencias económicas y humanitarias se agravan, mientras Trump modifica su postura y enfrenta críticas internas y externas, sumiendo la región en una profunda crisis.

El Estrecho de Ormuz, por donde circulaba el 20% del comercio mundial de petróleo hasta el 28 de febrero, ha sido escenario de una dramática transformación desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán .

Teherán, en respuesta, ha cerrado selectivamente el flujo de petróleo, y se rumorea que incluso está cobrando peajes a los pocos barcos que aún pueden transitar, lo que provoca una severa disrupción en el comercio global, no solo de petróleo, sino también de productos esenciales como los fertilizantes. Las consecuencias de esta situación se dejan sentir en la economía estadounidense, afectando tanto a los consumidores en las gasolineras como a los agricultores en plena temporada de cultivo. La escalada del conflicto ha cobrado un alto precio en vidas humanas: 13 soldados estadounidenses han muerto, dos pilotos fueron rescatados tras el derribo de su F-15 y, según informes, Estados Unidos asesinó a 200 personas en una escuela de niñas en Irán el primer día de los bombardeos. La Media Luna Roja reporta 1.900 muertes en Irán desde el comienzo de los ataques. El 27 de febrero, Irán estaba sujeto a sanciones por sus violaciones de derechos humanos y su programa nuclear, pero con las negociaciones para el alto el fuego impulsadas por Donald Trump, se discute el 'alivio de aranceles y sanciones', un cambio radical en la postura estadounidense. Antes de los bombardeos, Líbano gozaba de una relativa paz, pero desde entonces, más de 1.800 personas han perdido la vida a manos del ejército israelí, que invade el sur del país bajo la premisa de combatir a Hezbolá, aliado de Irán. Los países del Golfo Pérsico, que hasta el 28 de febrero vivían sin temor a los misiles iraníes, ahora sufren ataques diarios por ser aliados de Estados Unidos y albergar bases militares estadounidenses. \La administración Trump ha modificado sus argumentos a medida que avanza esta guerra, que actualmente se encuentra en un frágil alto el fuego de dos semanas. El discurso presidencial se ha vuelto cada vez más agresivo, llegando a amenazas apocalípticas de carácter genocida, como la de aniquilar 'una civilización entera' si Irán no reabre el Estrecho de Ormuz a su estado anterior a los bombardeos. Trump, en la víspera de las negociaciones en Islamabad, acusó a Irán de 'actuar de forma muy deficiente, algunos dirían que deshonrosa, con el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz'. El argumento de la 'amenaza inminente' de Irán, utilizado por la Administración Trump para justificar los ataques, ha sido desmentido por la falta de apoyo de los servicios de inteligencia estadounidenses. Joe Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, renunció el 17 de marzo, declarando que no podía apoyar la guerra contra Irán 'en buena conciencia' y acusando a Israel y su influyente lobby en Estados Unidos de presionar para iniciar el conflicto. \A siete meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, la ofensiva en Irán contradice los dos pilares de la agenda política de Trump: 'Estados Unidos primero' y el compromiso de mejorar la economía estadounidense. Esta situación ha provocado una reacción inusual en el presidente, quien, además de amenazar con 'liquidar una civilización entera' y emplear lenguaje vulgar, ha perdido la calma ante las críticas de sus propios seguidores. Trump busca desesperadamente una salida a una crisis que divide a sus bases, lo enfrenta a figuras influyentes dentro de su partido y empobrece a la ciudadanía en un año electoral. Además, ha intensificado los enfrentamientos con sus aliados europeos y de la OTAN, quienes se han negado a participar en una guerra ilegal ni a gestionar las consecuencias inesperadas de los bombardeos, como el cierre del Estrecho de Ormuz. Según The New York Times, la decisión de Trump de iniciar esta ofensiva encontró una fuerte oposición dentro de su propio equipo





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