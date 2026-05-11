Guerra de Supermercados en Portugal: Mercadona Presiona la Cuota de Mercado de Lidl

Lidl lanza una agresiva campaña publicitaria en Portugal para frenar el crecimiento de Mercadona, que ha reducido drásticamente la brecha de cuota de mercado en los últimos años.

El panorama del sector retail en Portugal está experimentando una transformación significativa debido al avance imparable de la cadena española Mercadona , que opera en dicho territorio bajo el nombre de Irmãodona.

Esta expansión ha encendido las alarmas de sus competidores más directos, especialmente de la firma alemana Lidl, que ha comenzado a ceder terreno frente al crecimiento de la empresa de Juan Roig. Para contrarrestar esta tendencia, Lidl ha optado por una estrategia de comunicación sumamente agresiva, lanzando una campaña publicitaria que busca impactar directamente en la percepción del ahorro del consumidor.

En uno de sus anuncios más recientes, se muestra una escena en una caja de supermercado donde una empleada, vestida con los colores característicos de Mercadona, informa al cliente que el total de su compra es significativamente más caro que si hubiera adquirido los mismos productos en Lidl. Específicamente, el spot detalla una comparativa de cesta básica donde los precios de la enseña española ascienden a 113,27 euros, mientras que en la cadena alemana el coste se reduce a 98,34 euros.

Este tipo de marketing, que recuerda a las legendarias batallas publicitarias entre gigantes como Coca-Cola y Pepsi, pretende posicionar a Lidl como la opción más económica y eficiente para las familias portuguesas. No obstante, es improbable que Mercadona responda a estas provocaciones, ya que la compañía mantiene una filosofía corporativa estricta de no invertir en publicidad televisiva ni en campañas de marketing tradicionales.

Si analizamos los datos proporcionados por la consultora Worldpanel by Numerator, se hace evidente la presión que siente Lidl. Aunque el mercado portugués sigue liderado por el Grupo Continente con un 27,5% de cuota y seguido por Pingo Doce con un 21,7%, la dinámica entre el tercer y cuarto lugar es la que más llama la atención. En 2025, Lidl ostenta una cuota del 12,9%, lo que representa una ligera caída respecto al año anterior.

En contraposición, Mercadona ha logrado escalar hasta el 7,2%. Si retrocedemos al año 2022, la diferencia era abismal: Lidl dominaba con un 13,5% frente a un modesto 3,8% de la cadena valenciana. En aquel entonces, la empresa alemana multiplicaba por más de tres veces la presencia de mercado de su rival español.

Sin embargo, en pocos años, esa brecha se ha reducido drásticamente, demostrando que la estrategia de penetración de Juan Roig está dando frutos sólidos. La red de tiendas de Mercadona ha crecido constantemente desde su llegada en 2019, alcanzando los 69 establecimientos en 2025, con planes ambiciosos de seguir abriendo locales durante 2026 para consolidar su presencia en las principales regiones del país. El despliegue financiero de Mercadona en Portugal no ha sido menor.

La compañía ha realizado una inversión acumulada que supera los 1.233 millones de euros, incluyendo una partida de 140 millones destinada específicamente al ejercicio de 2025. Este respaldo económico se traduce en resultados operativos positivos, con una facturación anual de 2.092 millones de euros y beneficios que alcanzan los 26 millones de euros.

A pesar de que Lidl posee una infraestructura mucho más vasta, con más de 280 tiendas, 8.000 empleados y cuatro bloques logísticos estratégicos distribuidos por todo el territorio luso, la velocidad de crecimiento de Mercadona es lo que genera temor. Juan Roig ha sido claro al señalar que la prioridad absoluta es la consolidación en Portugal antes de considerar cualquier otra expansión internacional.

Su objetivo es lograr que la cadena sea percibida como una entidad local, incrementando la oferta de productos originarios de Portugal y estrechando la colaboración con proveedores nacionales para adaptarse perfectamente a los gustos y necesidades del consumidor portugués. Esta estrategia de localismo busca eliminar la barrera de ser percibidos como una empresa extranjera y generar una conexión emocional más fuerte con la población.

Es interesante observar que esta guerra de precios y publicidad no se traslada al mercado español, donde la jerarquía es totalmente opuesta. En España, Mercadona es el líder indiscutible con una cuota del 27,3%, mientras que Lidl se sitúa en la tercera posición con un 7,3%. La ausencia de campañas similares en suelo español se debe, en primer lugar, a un marco legal mucho más restrictivo.

La Ley General de Publicidad en España sanciona la publicidad engañosa o agresiva, considerándola un acto de competencia desleal, lo que obligaría a las empresas a ser mucho más cautelosas con las comparativas directas de precios. Además, Lidl España opera con una autonomía organizativa que le permite decidir sus propias estrategias de marketing sin replicar necesariamente las acciones de sus filiales en otros países.

Por lo tanto, mientras en Portugal se libra una batalla abierta y frontal por cada punto de cuota de mercado, en España la competencia se mantiene bajo parámetros más convencionales y regulados, aunque la lucha por la fidelidad del cliente siga siendo la prioridad máxima para ambas cadenas de supermercados





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