Guerra abierta entre PSOE y Sumar por el decreto de alquileres: 'El Gobierno es uno'

Patxi López critica a Sumar por acusar al PSOE de dejarlos solos en la negociación del decreto de vivienda. Isabel Rodríguez pide movilización ciudadana si el decreto es rechazado. El Gobierno se queda sin apoyos clave para su convalidación.

La tensión dentro del Gobierno de coalición ha escalado considerablemente en las últimas horas, especialmente en relación con el decreto de vivienda y la regulación de los alquileres.

Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, ha lanzado una crítica directa a Sumar, señalando que el Gobierno actúa como un bloque único y que las disputas internas no deben manifestarse como acusaciones públicas o la búsqueda de adversarios equivocados. López enfatizó que las negociaciones son responsabilidad de todo el Ejecutivo, y que la implicación del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con conversaciones diarias con Junts, demuestra el esfuerzo realizado para obtener el apoyo necesario para la convalidación del decreto.

Esta declaración se produce tras las críticas vertidas por diputados de Sumar, quienes acusaron al PSOE de dejarlos solos durante la negociación del decreto, lo que ha generado un clima de desconfianza y reproche mutuo. La situación se complica aún más con la inminente votación en el Congreso, donde el decreto enfrenta un futuro incierto debido a la falta de apoyos suficientes.

La negativa de Junts y la abstención del PNV han dejado al Gobierno sin la mayoría necesaria para convalidar la norma, poniendo en riesgo las medidas destinadas a controlar el precio de los alquileres. Por su parte, Isabel Rodríguez, ministra de Trabajo, ha intentado rebajar el tono de la confrontación, aunque sin eximir de responsabilidad a quienes se oponen al decreto.

Rodríguez ha afirmado que el Gobierno español no es el responsable de la situación actual, sino aquellos que deciden tumbar la norma. En un llamamiento a la movilización ciudadana, la ministra instó a la población a reaccionar si el decreto es rechazado, argumentando que la decepción puede paralizar y que es necesario evitarla.

Esta declaración refleja la preocupación del Gobierno por las consecuencias que podría tener la caída del decreto en el mercado de la vivienda y en la situación de las familias vulnerables. La falta de consenso entre PSOE y Sumar sobre la prórroga de los alquileres tiene raíces profundas, remontándose a las negociaciones previas al contenido del decreto.

Durante esas negociaciones, el ala más progresista del Gobierno llegó a paralizar el Consejo de Ministros durante dos horas, exigiendo la inclusión de sus propuestas en materia de vivienda. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo para incluir las medidas de vivienda en un decreto separado de las ayudas frente a la subida del precio de la energía, incluyendo la rebaja del IVA de la gasolina.

Sin embargo, este compromiso no ha sido suficiente para evitar la crisis actual. La dinámica interna del Gobierno se ha visto afectada por estas diferencias, generando un ambiente de tensión y desconfianza que dificulta la búsqueda de soluciones conjuntas. La situación actual pone de manifiesto las dificultades inherentes a las coaliciones de gobierno, especialmente cuando existen diferencias ideológicas y programáticas entre los socios.

La falta de una estrategia común y la incapacidad para llegar a acuerdos en temas clave como la vivienda pueden socavar la estabilidad del Gobierno y generar incertidumbre en el ámbito político y social. El decreto de alquileres se ha convertido en un símbolo de estas tensiones, y su fracaso podría tener consecuencias negativas para la imagen del Gobierno y para la confianza de los ciudadanos en la capacidad de los políticos para resolver los problemas del país.

La postura de Junts y del PNV, aunque comprensible desde su perspectiva política, agrava aún más la situación y dificulta la búsqueda de alternativas. El Gobierno se enfrenta ahora a un desafío crucial: encontrar una solución que permita proteger a las familias vulnerables y garantizar el acceso a una vivienda digna, al tiempo que mantiene la cohesión interna y la estabilidad política.

La movilización ciudadana, instada por la ministra Rodríguez, podría ser un factor determinante en la resolución de esta crisis, pero también podría generar nuevas tensiones y polarización. El futuro del decreto de alquileres y la estabilidad del Gobierno de coalición penden de un hilo, y la próxima votación en el Congreso será un momento decisivo





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PSOE Sumar Decreto De Alquileres Vivienda Patxi López Isabel Rodríguez Junts PNV Gobierno De Coalición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Encuestas 2026: PP mantiene ventaja y PSOE reduce distanciaUn nuevo estudio de Key Data para Público revela que el PP seguiría siendo la fuerza más votada en 2026, con una amplia mayoría para gobernar junto a Vox. El PSOE mejora ligeramente sus resultados respecto a encuestas anteriores.

Read more »

Montero agrava la crisis del PSOE, que se desfonda en antiguos feudos del socialismoChema Rodríguez nació en Huelva en 1977 y se licenció en Periodismo por la Universidad de Sevilla en 1999, aunque antes ya había comenzado a trabajar en un periódico local de la capital onubense, el Odiel Información.

Read more »

Elma Saiz (PSOE) rebate a Page sobre el pucherazo en el PSOE: 'De ninguna manera'La ministra Elma Saiz define como un concepto 'inconstitucional y siniestro' la 'prioridad nacional' que ha lanzado Vox para pactar sus gobiernos en Aragón y Extremadura. Descarta además que hubiera un intento de pucherazo en el comité federal de 2016 del PSOE.

Read more »

El Gobierno presentará nuevas previsiones económicas este martes por la guerra en Irán'España sigue cumpliendo con el marco europeo, seguimos siendo uno de los países de buen comportamiento a nivel europeo', ha subrayado Carlos Cuerpo.

Read more »

El Congreso tumba la prórroga de los alquileres con votos de la derecha y JuntsEl real decreto que prorroga los alquileres no ha logrado apoyo suficiente en el Congreso, donde será derogado con los votos de la derecha y Junts. El PSOE, que nunca creyó en la viabilidad de la propuesta de Sumar, ha dejado de buscar apoyos, mientras Sumar ha enfrentado una política errática y tensiones con Junts, que finalmente rompió relaciones con el partido de Yolanda Díaz.

Read more »

José Luis Ábalos en el centro del juicio por corrupción en el PSOEEl exministro de Transportes, José Luis Ábalos, pasa a primer plano en el juicio al ser señalado como figura clave en una trama de corrupción. Testigos de la UCO destacan su papel fundamental en gestiones y pagos irregulares, así como la capacidad de la trama para infiltrarse en altos cargos institucionales.

Read more »