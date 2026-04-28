Guerra abierta entre Ortega Smith y Abascal: Amenazas, acusaciones y una 'bomba nuclear' económica

Javier Ortega Smith acusa a Santiago Abascal de temer la verdad sobre la falta de democracia interna en Vox y amenaza con revelar información económica comprometedora. La ruptura, que se produce tras la expulsión de Ortega Smith, ha escalado a una confrontación pública y una posible batalla legal.

La ruptura entre Javier Ortega Smith y Vox ha escalado a una confrontación abierta, marcada por acusaciones graves y la amenaza de revelaciones explosivas. Ortega Smith, aún ostentando el cargo de portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, ha lanzado un ataque frontal contra el líder de la formación, Santiago Abascal , cuestionando la democracia interna del partido y sugiriendo que Abascal teme la exposición de ciertas verdades.

Durante una rueda de prensa, Ortega Smith se preguntó directamente qué es lo que Abascal teme, para luego afirmar que en Vox existe una estructura de poder vertical donde solo un pequeño grupo toma las decisiones y el resto se limita a acatar órdenes sin cuestionamientos. Describió un ambiente de control férreo donde la disidencia se castiga con la expulsión, criticando la falta de debate y la imposición de una línea única.

Esta declaración se produce tras su expulsación del partido, una decisión que él mismo califica de arbitraria y predeterminada, denunciando que el órgano que tomó la decisión es meramente decorativo. La expulsión, según relata, fue rápida y sin derecho a réplica, siendo solicitado a abandonar incluso el grupo de WhatsApp del Comité Ejecutivo tras la votación de su destitución. La situación se ha complicado aún más con la posibilidad de una batalla legal.

Ortega Smith se está preparando para impugnar la decisión de su expulsión ante los tribunales, una perspectiva que genera inquietud en la cúpula de Vox. Fuentes internas del partido, según ha informado el periodista Juanma Lamet, temen que Ortega Smith posea información comprometedora sobre Abascal, refiriéndose a ella como una verdadera bomba nuclear, específicamente relacionada con aspectos económicos.

Sin embargo, la amenaza de revelaciones no es unilateral. La dirección de Vox también dispone de información sobre Ortega Smith, lo que sugiere un juego de chantajes mutuos y una escalada de tensión que podría tener consecuencias significativas para el futuro del partido. Esta disputa trasciende lo puramente político, ya que Abascal y Ortega Smith mantenían una relación de amistad personal muy cercana, incluso con Ortega Smith actuando como padrino de la hija de Abascal.

El líder de Vox ha expresado en numerosas ocasiones su afecto y consideración hacia Ortega Smith, describiéndolo como alguien muy especial y mucho más que un amigo. Esta amistad personal añade una capa de complejidad a la confrontación, haciendo que la ruptura sea aún más dolorosa y sorprendente. La rapidez con la que se produjo la expulsión, en tan solo trece minutos, subraya la determinación de Abascal por distanciarse de su antiguo compañero y amigo.

El conflicto interno en Vox se produce en un momento delicado para la formación, que se enfrenta a importantes desafíos políticos y electorales. La imagen de un partido que se presenta como defensor de la unidad y la disciplina interna se ve seriamente dañada por esta lucha de poder y las acusaciones de falta de democracia.

La posibilidad de que se hagan públicas informaciones comprometedoras sobre la financiación o la gestión del partido podría tener un impacto devastador en su credibilidad y en su capacidad para atraer el apoyo de los votantes. La decisión de Ortega Smith de llevar el caso a los tribunales prolongará la incertidumbre y mantendrá la atención pública centrada en este conflicto interno.

La batalla legal podría revelar detalles sobre el funcionamiento interno de Vox y las relaciones de poder dentro del partido, lo que podría tener consecuencias impredecibles. La cúpula de Vox, consciente de los riesgos, intentará probablemente llegar a un acuerdo extrajudicial con Ortega Smith para evitar que la información comprometedora salga a la luz.

Sin embargo, la determinación de Ortega Smith de denunciar lo que considera una injusticia y una arbitrariedad podría dificultar la negociación. El futuro de Vox y la relación entre Abascal y Ortega Smith penden de un hilo, en una situación que promete ser tensa y llena de sorpresas





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vox Javier Ortega Smith Santiago Abascal Política Conflictos Internos Expulsión Acusaciones Democracia Interna Información Comprometedora

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los 'whatsapps' de la purga de Ortega Smith: expulsado en 13 minutos por 'daño a Vox'Licenciado en Periodismo y máster de EL MUNDO, diario al que se incorporó en 2006. Desde finales de 2007 hasta 2018 trabajó en Expansión, antes de recalar de nuevo en EL MUNDO, donde escribe de política y se encarga sobre todo de seguir al PP y mantiene la columna informativa Más madera.

Read more »

'Javier, por favor, abandona el grupo': los 'whatsapps' del cese de Ortega Smith del Comité Ejecutivo de VoxEste órgano votó por Whatsapp en diciembre su expulsión con 19 'síes' y un único voto en contra, el del propio Ortega Smith

Read more »

Abascal llama 'mierda' a Pedro Sánchez y 'rata' a Marlaska: 'Estos son los socios de Feijóo'No son muy buenos tiempos para la extrema derecha española. Los purgados de Vox siguen con los cuchillos en alto rajando sobre los tejemanejes de la cúpula y el mundo entero, y hasta las ultraderec...

Read more »

La ruptura entre Abascal y Ortega Smith: tensiones y presiones en la cúpula de VoxLa expulsión de Javier Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha generado una profunda crisis interna en el partido, revelando tensiones y presiones en su cúpula. La ruptura entre Santiago Abascal y su ex mano derecha ha destapado una lucha por el poder y cuestionamientos sobre la transparencia en las decisiones del partido.

Read more »

Cachondeo con los 'WhatsApp' con los que expulsaron a Ortega Smith de Vox: 'Estoy a lagrimones'Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia, muy muy facha... ¡Tantatachán! Vuelven las Fachawars.

Read more »

Ortega Smith arremete contra Vox: 'Cuatro cortan el bacalao y si no dices amén, expulsado'¿Qué ha dicho?: 'Mi situación personal es buena, con la tranquilidad de saber que he actuado correctamente, de acuerdo con mi conciencia, principios, valores y la legalidad vigente', ha asegurado este martes el todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid durante la rueda de prensa previa al próximo Pleno municipal.

Read more »