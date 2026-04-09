Guerra abierta en el mundo MAGA: Trump ataca a sus críticos y los tilda de 'lunáticos genocidas'

Donald Trump arremete contra figuras clave del movimiento MAGA que cuestionan sus políticas sobre Irán, acusándolos de traición y de aliarse con la 'izquierda radical'. Las críticas giran en torno a las alarmantes declaraciones de Trump sobre una posible aniquilación, generando una fractura interna.

Se ha desatado una agria confrontación en el seno del movimiento MAGA . El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump , ha arremetido públicamente contra varias figuras prominentes de su base de apoyo, quienes han expresado críticas a sus recientes declaraciones sobre Irán y su posible postura beligerante.

Trump, en un tono enérgico y descalificador, ha calificado a estos críticos de 'lunáticos genocidas' y ha exigido su dimisión, acusándolos de socavar la fuerza del movimiento MAGA y de alinearse con la 'izquierda radical' y los medios de comunicación 'falsos'. La reacción de Trump surge a raíz de las crecientes dudas sobre la compatibilidad de sus instintos imperialistas con la ideología 'America First', que propugna priorizar los intereses nacionales y evitar involucramientos internacionales innecesarios. Las críticas se centran en el temor de que las políticas de Trump en relación con Irán puedan conducir a un conflicto bélico de consecuencias catastróficas. Trump, en una publicación extensa en Truth Social, ha acusado a figuras como Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens y Alex Jones de tener un 'bajo coeficiente intelectual', de ser 'estúpidos' y de buscar notoriedad a través de la controversia. Además, ha recordado que algunos de ellos han sido despedidos de sus trabajos en los medios de comunicación y que ya no son invitados a participar en programas televisivos. También ha cuestionado sus credenciales y su capacidad para comprender los asuntos internacionales y defender los intereses de Estados Unidos. \Trump, en su diatriba, ha acusado a sus detractores de traicionar el espíritu del movimiento MAGA y de aprovecharse de la popularidad de este para ganar visibilidad y atención mediática. Ha afirmado que el verdadero movimiento MAGA está totalmente alineado con él y sus políticas, y que la 'CNN de noticias falsas' y otros medios de comunicación 'izquierdistas' están 'aclamando' y 'dando publicidad positiva' a estas figuras para intentar dividir y debilitar el movimiento. Asimismo, ha restado importancia a las críticas de estos personajes, argumentando que no le importan sus opiniones ni sus descalificaciones, ya que está enfocado en 'hacer lo correcto por nuestro país'. El expresidente ha reiterado su convicción de que el movimiento MAGA se basa en 'ganar' y en la 'fuerza', y que su objetivo primordial es evitar que Irán posea armas nucleares. Trump ha defendido su visión de 'Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande', y ha asegurado que Estados Unidos es actualmente el país 'más atractivo' del mundo. Las críticas se originan en las declaraciones de Trump sobre una posible aniquilación de una civilización entera, que han sido interpretadas como una amenaza de genocidio. Figuras como Alex Jones y Candace Owens han expresado su preocupación por las palabras de Trump, llegando incluso a pedir la invocación de la Enmienda 25, que permite destituir al presidente en caso de incapacidad. \La controversia evidencia una fractura interna en el movimiento MAGA, con la aparición de una facción que cuestiona la deriva belicista de Trump y su alejamiento de los principios 'America First'. El debate se centra en la idoneidad de la postura de Trump frente a Irán y en la posibilidad de que sus políticas puedan desencadenar un conflicto armado con consecuencias devastadoras. Las críticas de figuras influyentes dentro del movimiento MAGA, como Tucker Carlson y Candace Owens, reflejan una creciente desconfianza hacia la estrategia de Trump y su capacidad para representar fielmente los intereses del movimiento. El conflicto interno revela las tensiones existentes entre la defensa de la soberanía nacional y la amenaza de una guerra global. Esta situación pone en evidencia la fragilidad del consenso interno y la dificultad de mantener la unidad en un contexto de creciente polarización política. Además, pone de manifiesto el cuestionamiento del liderazgo de Trump y su capacidad para mantener el apoyo de la base MAGA. El futuro del movimiento, y la potencial influencia de Trump, dependerá de cómo se gestione esta crisis interna y de si se logra encontrar un punto de equilibrio entre las diferentes facciones





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Donald Trump MAGA Irán Política Exterior Críticas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rebelión en el mundo MAGA para destituir a Donald Trump: 'Es un lunático genocida'Pablo R. Suanzes es corresponsal de EL MUNDO en Washington. Llegó en 2024, después de una década en Bruselas escribiendo sobre las instituciones europeas, política del Benelux o la OTAN. En esos años, viajó constantemente por todo el continente, firmando crónicas, reportajes y entrevistas desde más de 35 países diferentes.

Read more »

Donald Trump pierde apoyos de MAGA por su gestión de la guerra en IránAlgunos legisladores republicanos se han cansado de Trump y piden su inhabilitación.

Read more »

¿Mantendrá Donald Trump la tregua con Irán?Menos de 24 horas después de que Donald Trump se alejara del abismo el martes, su tregua con Irán ha comenzado a erosionarse, socavada por versiones contradictorias sobre qué...

Read more »

¿Mantendrá Donald Trump la tregua con Irán?Menos de 24 horas después de que Donald Trump se alejara del abismo el martes, su tregua con Irán ha comenzado a erosionarse, socavada por versiones contradictorias sobre qué...

Read more »

'TACO': el apodo que enfada a Donald Trump y le cuestiona por recular con sus amenazasEl acrónimo, viral en redes y surgido en medios internacionales, retrata al presidente como alguien que lanza ultimátums y que luego recula.

Read more »

El Gran Wyoming analiza la guerra de Irán y el papel de TrumpEl Gran Wyoming y Guillermo Fesser discuten sobre el conflicto en Irán, analizando las razones detrás de la guerra, el anuncio del alto el fuego y las implicaciones políticas. Se centra en el supuesto involucramiento de Donald Trump y la influencia de Netanyahu en la situación.

Read more »