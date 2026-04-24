Guayominí: Una reflexión sobre sueños, fracasos y la cultura pop en el escenario

La nueva obra de Laura Garmo, dirigida por Pablo Martínez Bravo, explora la presión del éxito y la fragilidad de los sueños a través de la historia de un joven que alcanza la fama en Eurovisión y su posterior caída en desgracia.

En los años setenta, el Festival de Eurovisión era un evento televisivo masivo en España, con millones de espectadores siguiendo atentamente las votaciones, a menudo malinterpretando las frases en inglés como 'Iunaited kindom, tuelf poins.

Guayominí, dise pua'. Esta peculiar expresión, 'Guayominí', es ahora el título de la nueva obra de Laura Garmo, dirigida por Pablo Martínez Bravo, que se estrena en la Nave 10 Matadero. Luis Luque, director artístico del espacio, describe la obra como una reflexión sobre una generación marcada por la cultura pop, las redes sociales y la exposición mediática.

Bajo la apariencia del festival de Eurovisión, que combina espectáculo, identidad nacional y la búsqueda de reconocimiento, 'Guayominí' explora temas más profundos como los sueños individuales en conflicto con las fuerzas del mercado, la industria y la opinión pública. La obra narra la historia de Roi, un joven que asciende rápidamente desde cantar en su habitación hasta representar a España en Eurovisión.

Sin embargo, un breve lapsus de tres segundos durante su actuación lo convierte en un fracaso, desencadenando una caída en desgracia aún más rápida que su ascenso. Omar Banana interpreta a Roi, acompañado por Inma Cuevas, Zack Gómez-Rolls, Selu Nieto y Julia Rubio. La escenografía es obra de Alessio Meloni, el vestuario de Pier Paolo Álvaro, la iluminación de Beatriz Francos, la videoescena de Arantxa Melero y la música original de Luis Miguel Cobo.

Martínez Bravo explica que Eurovisión sirve como pretexto para abordar temas como los sueños cumplidos y rotos, las expectativas y la presión social. La obra plantea preguntas cruciales: ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestros sueños? ¿Puede una meta convertirse en un camino equivocado? En una sociedad obsesionada con la validación externa y la fugacidad de la fama en plataformas como TikTok, ¿vale la pena arriesgarlo todo?

'Guayominí' explora la fragilidad del éxito y la inevitabilidad del fracaso, comparando la experiencia del protagonista con el mito de Ícaro. El director se pregunta: ¿Qué hay detrás de un juguete roto? La obra es un homenaje a aquellos que persisten en sus sueños, incluso cuando se sienten invisibles, a quienes lo intentaron y no llegaron, y a aquellos que encuentran nuevas formas de seguir haciendo lo que aman.

Laura Garmo profundiza en la temática del fracaso, cuestionando cómo asumirlo y dónde encontrar el apoyo necesario para seguir adelante en una sociedad que no está preparada para la derrota. La obra busca explorar la naturaleza del éxito y el fracaso, y la necesidad de continuar buscando aquello que nos satisfaga o nos consuele.

Martínez Bravo, un declarado seguidor de Eurovisión y fascinado por la cultura pop, ha incorporado numerosas referencias en su puesta en escena, combinando comedia y drama para crear una experiencia teatral que invita a la reflexión. El humor, según el director, es una herramienta poderosa para abordar temas dolorosos, estableciendo un diálogo con nuestras heridas y miedos.

'Guayominí' busca replicar el tono lúdico y de juego del festival de Eurovisión, invitando al espectador a participar en esta experiencia





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