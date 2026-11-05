Guardia Urbana reconoce vulneración derechos lingüísticos en Cataluña

La Guardia Urbana de Barcelona admite que un agente negó hablar en catalán a una ciudadana, reconociendo la vulneración de sus derechos lingüísticos y ordenando sanciones.

La Guardia Urbana de Barcelona ha reconocido oficialmente una vulneración de los derechos lingüísticos tras un incidente ocurrido durante una actuación policial en julio. El cuerpo de seguridad admitió que uno de sus agentes mantuvo un trato inadecuado con una ciudadana cuando esta solicitó ser atendida en catalán. Esta admisión institucional marca un punto de inflexión en la gestión de las denuncias por discriminación lingüística en el ámbito municipal.

Detalles del Incidente Policial

Los hechos se produjeron durante una intervención policial en la que la mujer pidió explícitamente al oficial que le hablara en su lengua vernácula. Según las fuentes municipales y el vídeo grabado por la denunciante, publicado en redes sociales, el agente se negó reiteradamente a cumplir esta petición. La grabación muestra claramente cómo el servidor público desoye la solicitud de la ciudadana, lo que derivó en una denuncia formal por parte de la afectada ante las autoridades competentes.

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Investigación de la UDAI

Inmediatamente después de tener conocimiento de los hechos, la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI) inició un procedimiento interno para investigar la conducta del agente. Tras llevar a cabo la investigación correspondiente, la unidad trasladó sus conclusiones a los servicios municipales competentes para determinar las responsabilidades disciplinarias. Este proceso administrativo fue clave para establecer los hechos objetivos que condujeron al reconocimiento posterior de la falta cometida por el miembro del cuerpo.

Perspectivas Institucionales y Sanciones

A pesar del reconocimiento de la vulneración, el consistorio sostuvo inicialmente que en el transcurso de la intervención se produjeron situaciones que no cumplían con los estándares de respeto, corrección y profesionalidad exigibles a los miembros del cuerpo. No obstante, la Jefatura de la Guardia Urbana ha recordado recientemente a sus efectivos que, con carácter general, la primera interacción verbal con la ciudadanía debe realizarse en catalán. Este recordatorio se basa en los criterios municipales de proximidad y calidad del servicio público establecidos para garantizar el cumplimiento normativo.

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Posición de las Entidades Ciudadanas

Òscar Escuder, presidente de la entidad defensora de los derechos lingüísticos, ha destacado que este caso no es una percepción subjetiva ni una cuestión menor. Escuder afirma que cuando una ciudadana reclama ejercer su derecho a ser atendida en catalán por un servidor público, la administración tiene la obligación legal e institucional de garantizarlo. La entidad considera que el reconocimiento institucional de los hechos es fundamental, ya que alerta sobre la realidad de que la mayoría de las denuncias por discriminaciones en el ámbito policial suelen archivarse sin resolución favorable.

Impacto Real y Próximos Pasos

Más allá de la sanción administrativa impuesta al agente, las entidades involucradas consideran prioritario el reconocimiento explícito de la vulneración ocurrida. La entidad hará valer este reconocimiento por parte de la administración para pedir la anulación de la multa que fue impuesta a la víctima del incidente. Los trabajadores municipales tienen la obligación de dirigirse prioritariamente en catalán a los ciudadanos, y en ningún caso pueden negarse a atenderles en la lengua que pidan, consolidando así un precedente importante para la protección de los derechos lingüísticos en Barcelona.