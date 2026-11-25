La unidad Shahid Kaveh de la Guardia Revolucionaria Iraní es culpada de ciberataques masivos en Francia que dañaron sistemas de refrigeración de supermercados europeos.

Un grupo cibernético vinculado a la Guardia Revolucionaria Iraní ejecutó una de las operaciones de sabotaje digital más inusuales en la historia reciente al manipular los sistemas de refrigeración de cientos de supermercados en Francia. Este ataque de gran magnitud, que provocó la pérdida masiva de alimentos perecederos, marcó un hito al ocurrir en pleno corazón de Europa y demostrar la capacidad iraní para alterar infraestructuras críticas civiles. Aunque se sospecha de la unidad Shahid Kaveh, la audacia de esta operación ha llevado a expertos y agencias de inteligencia a interrogar sobre los verdaderos motivadores de una campaña tan disruptiva y visible.

Mecanismo Técnico y Herramientas de Ataque

Los especialistas en seguridad digital determinaron que los atacantes utilizaron una herramienta de escaneo de fabricación china para identificar y localizar unidades de refrigeración conectadas a internet en cadenas de distribución. Una vez identificadas las vulnerabilidades, emplearon el protocolo Modbus, un lenguaje digital estándar para el control de maquinaria industrial, para aumentar deliberadamente la temperatura de las cámaras frigoríficas. Las autoridades francesas confirmaron que Shahid Kaveh ha utilizado esta técnica específica desde abril, lo que permitió un alcance sin precedentes sobre equipos comerciales esenciales.

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Vínculos con la Guardia Revolucionaria

La evidencia digital incluye rastros en idioma farsi y otras marcas que apuntan directamente a una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. La unidad presuntamente responsable, denominada Shahid Kaveh, lleva el nombre de Mahmoud Kaveh, un comandante iraní fallecido durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. Este grupo opera bajo el seudónimo CyberAv3ngers y se encuentra bajo la supervisión del Mando Cibernético y Electrónico de la Guardia Revolucionaria, una organización integrada en gran parte por jóvenes ingenieros y desarrolladores de software de alto nivel técnico.

Antecedentes en Estados Unidos e Israel

Shahid Kaveh ya era conocida por los servicios de inteligencia occidentales debido a su historial de ataques contra infraestructuras críticas. En 2023 y 2024, este grupo atacó dispositivos de control industrial de fabricación israelí integrados en sistemas de agua, industria y transporte en Estados Unidos. Aunque estas interrupciones operativas no tuvieron consecuencias graves, los atacantes dejaron siempre el mismo mensaje, estableciendo un modus operandi claro que ahora se repite con mayor severidad en el continente europeo y mostrando una escalada en la agresividad de sus objetivos.

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Geopolítica y Expansión Regional

Ellie Geranmayeh, del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, señaló que el objetivo es sembrar el pánico en Europa y causar perturbación global al verse Irán excluido del resto del mundo. Aunque Francia y otros países de la OTAN se han mantenido al margen de la campaña iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero, la República Islámica considera cada vez más a estos países como objetivos legítimos. Esta estrategia parece buscar responder a las presiones internacionales provocando daños económicos tangibles en el corazón de Europa.

Posibles Aliados y Próximos Pasos

A pesar de que Irán ha negado cualquier implicación en los sabotajes, Francia está tramitando órdenes de detención internacionales contra miembros del Mando Cibernético. Expertos como Sanam Vakil de Chatham House advierten que Occidente subestima las capacidades iraníes, reforzadas por su experiencia histórica como víctima de ciberataques como Stuxnet. Además, existen indicios de que Rusia podría estar contratando a Shahid Kaveh, aprovechando los vínculos estrechos entre ambos países derivados de los conflictos en Ucrania y el Medio Oriente, lo que complica aún más el panorama de seguridad digital europeo.