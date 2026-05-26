Guardia Revolucionaria ira por alto el fuego y EE.UU ataca en Ormuz; Irán busca restablecer internet mientras se negocia paz

La Guardia Revolucionaria Islámica advierte represión ante violaciones del alto el fuego tras ataques estadounidenses en el estrecho de Ormuz; Irán ordena reabrir internet y avanza en conversaciones de paz con EE.UU., mientras Israel refuerza la ofensiva contra Hezbollah.

En las primeras horas del martes, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reiteró que posee un derecho legítimo a responder ante cualquier transgresión del alto el fuego establecido tras los enfrentamientos con Estados Unidos y sus aliados.

La declaración llegó tras los ataques que la Marina estadounidense describió como "acciones de autodefensa" contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes situadas en el estrecho de Ormuz. Según el comunicado de la Guardia Revolucionaria, sus fuerzas derribaron un dron MQ‑9 Reaper y abrieron fuego contra un avión de combate F‑35 y otro dron que habían ingresado al espacio aéreo iraní, aunque no especificaron la hora exacta de los incidentes.

La respuesta iraní incluyó la advertencia de que cualquier violación del cese al fuego provocará una represalia inmediata y proporcional, subrayando la percepción de Irán de que su derecho a una respuesta recíproca es "legítimo y cierto". Las tensiones se intensificaron justo después de que negociadores iraníes se reunieran en Doha con mediadores cataríes, en coordinación con Washington, en un intento por avanzar hacia un acuerdo de paz que ponga fin a la escalada militar en la región.

Mientras tanto, en el Líbano, Israel se prepara para expandir sus ataques contra Hezbollah, según informó una fuente militar israelí. Un alto funcionario de Washington manifestó el respaldo total de Estados Unidos a la campaña israelí, lo que sugiere que las operaciones conjuntas entre ambos países podrían intensificarse aunque el proceso de negociación con Irán continúe.

En paralelo, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, emitió una orden para restablecer el acceso a internet tras el apagón nacional más prolongado de la historia del país, que duró varios días. La medida busca aliviar la presión interna, pero la burocracia del Consejo Supremo para el Ciberespacio, creado por decreto del líder supremo Ali Jamenei en 2012 y compuesto por 27 miembros entre los que se encuentran el ministro de Inteligencia y altos clérigos, sigue frenando una reapertura completa.

El consejo está dividido entre facciones de línea dura, temerosas de que la libre circulación de información incite a la población a cuestionar al régimen, y sectores más moderados que abogan por una mayor apertura digital. El panorama del acceso a internet en Irán sigue siendo extremadamente desigual.

Mientras algunos usuarios privilegiados utilizan terminales Starlink importados ilegalmente o costosas VPN para conectar sin filtros al resto del mundo, la mayoría de la población permanece en un limbo digital, aguardando una decisión que todavía no se ha materializado. El presidente reformista, que ha creado recientemente un grupo de trabajo paralelo para sortear el bloqueo institucional, ha sido acusado de intentar socavar la autoridad del consejo supremo, lo que ha generado una nueva ola de controversia política.

En el ámbito internacional, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, admitió que las conversaciones para un posible acuerdo de paz con Irán se están retrasando por disputas semánticas, aludiendo a "desacuerdos sobre una palabra, una frase" que dificultan la redacción final del documento. Aun así, ambas partes mantienen canales de comunicación abiertos, aunque el reciente intercambio de fuego y los ataques de defensa propia podrían poner en riesgo la viabilidad de cualquier solución diplomática a corto plazo





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