La Guardia Civil halla ausencia de balasto en el accidente de Adamuz mientras la Fiscalía Europea investiga 252 millones de euros en fondos de la UE para la línea Madrid-Sevilla.

Un nuevo informe de la Guardia Civil revela que la ausencia de balasto en cuatro traviesas fue un factor determinante en el desastre ferroviario de Adamuz. Los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba localizaron en un vídeo grabado el 31 de octubre de 2025 esta falta crítica justo en el punto exacto donde se fracturó el carril.

Pruebas visuales del defecto estructural en la vía

La evidencia digital muestra que la vía carecía de material de sostén en al menos cuatro traviesas específicas. Este vacío coincidía con la zona de rotura, mientras se observaba una acumulación anormal de piedra en los 28 metros anteriores a la fractura. Los datos confirman un fallo de mantenimiento grave antes de que ocurriera la tragedia.

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Investigación de la Fiscalía Europea sobre fondos ucranianos

La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación por posible fraude centrada en la gestión de 252 millones de euros en fondos de la Unión Europea. Este importe afecta a seis contratos adjudicados por Adif y un préstamo del Banco Europeo de Inversiones vinculados a obras de renovación de la línea Madrid-Sevilla.

Contratos otorgados a empresas sancionadas por cárteles

Dos contratos clave para la señalización y ERTMS fueron adjudicados a Thales en 2021, poco después de que la compañía fuera sancionada por la CNMC. Uno de estos contratos, valorado en 77,5 millones de euros, debía sustituir el sistema LZB por ERTMS pero no se completó a tiempo según lo planificado inicialmente.

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Defectos técnicos del material utilizado en las obras

Peritos y testigos expertos señalan que el balasto procedente de la cantera asignada no cumplía la normativa de Adif. Presentaba exceso de desgaste y una tendencia a fragmentarse que provocaba pérdida de asentamiento y firmeza en la banqueta, debilitando la estabilidad de la vía a largo plazo.

Consecuencias para la gestión de la infraestructura ferroviaria

Las investigaciones actuales abarcan tanto el accidente de Adamuz como el de Urda, donde fallecieron 115 personas en total. Ambos incidentes ocurrieron durante el mandato del exresponsable de Transportes Óscar Puente, lo que ha intensificado el escrutinio sobre la seguridad de la red de Alta Velocidad.

Perspectivas futuras y responsabilidades administrativas

La Comisión Europea analiza si hubo irregularidades en la gestión de los fondos de recuperación asignados a Adif. La presión aumenta mientras los peritos determinan si los defectos técnicos fueron conocidos y no atendidos por los operadores de la infraestructura.