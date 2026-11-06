Guardia Civil revela que cruzaron 119.000 migrantes a Ceuta en julio

La Guardia Civil confirma a la jueza Tardón que 119.000 personas entraron en Ceuta el 30 y 31 de julio, superando ampliamente la cifra oficial de 80.000. Análisis del operativo y testimonios clave.

La Guardia Civil ha remitido un informe oficial a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón que confirma la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en los días 30 y 31 de julio. Esta información actualiza y corrige drásticamente las cifras que el Gobierno de España había sostenido públicamente hasta la fecha.

Según los datos presentados por el Instituto Armado, la cifra total de inmigrantes que lograron cruzar hacia la ciudad autónoma de Ceuta se eleva a 119.000. Esta cifra es significativamente mayor que el número de 80.000 migrantes que el Gobierno había mantenido como referencia oficial desde principios de agosto.

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Cifras oficiales actualizadas por la Guardia Civil

El informe detallado enviado este viernes a la magistrada revela la magnitud real de la movilización. La autoridad policial especifica que de ese total, 862 personas fueron rescatadas por el personal de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas y el Servicio Marítimo en aguas españolas. Estos datos constituyen la base factual para la investigación judicial en curso.

La jueza María Tardón ha requerido explícitamente estos informes al Instituto Armado para esclarecer los hechos. La documentación proporcionada por el cuerpo policial responde a su solicitud directa para entender los números exactos involucrados en el suceso fronterizo. Esto establece un registro judicial preciso de la escala del evento.

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Despliegue operativo y personal disponible

El mismo informe aporta detalles críticos sobre la capacidad operativa de la Guardia Civil en ese momento. El documento indica que el 29 de julio, el número de efectivos en revista, es decir, el personal disponible para prestar servicio, era inferior al necesario para gestionar una crisis de tal magnitud. Esta información es clave para analizar la respuesta institucional.

Para contextualizar la situación, el Instituto Armado proporciona puntos de referencia temporales sobre la dotación de efectivos. A 4 de septiembre, la fuerza había experimentado cambios en su composición. La unidad mantiene una estructura que se ha ido adaptando a las necesidades operativas y a los correspondientes relevos desde el 30 de julio.

Refuerzos enviados a la frontera norte

Tras el incidente, se desplegaron unidades de refuerzo desde diferentes regiones de España. Estas fuerzas incluyen la Agrupación de Reserva y Seguridad y unidades procedentes de Andalucía. Su llegada tenía como objetivo fortalecer la seguridad y el control en la zona fronteriza tras los hechos.

Entre las unidades destacadas se encuentran los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas, el Grupo de Acción Rápida y el Servicio Marítimo. También se movilizaron el Servicio de Criminalística y el Servicio Aéreo. Estas fuerzas apoyaron a las unidades ya desplegadas en Ceuta de acuerdo con la información aportada por el Instituto Armado.

Testimonios sobre la respuesta de Marruecos

Un teniente coronel de la Guardia Civil declaró como testigo ante la jueza Tardón sobre la noche previa a la entrada masiva. El testimonio indicó que las fuerzas marroquíes no predecían la entrada masiva de personas que finalmente se produjo por la frontera los días 30 y 31 de julio.

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El militar también explicó que hubo autoridades marroquíes dando órdenes durante los hechos. Relató además que los militares del país vecino participaron activamente en el flujo migratorio. Estos detalles sugieren una coordinación o permisividad por parte de las autoridades locales.

Asimismo, el teniente coronel aseguró que la decisión de no cerrar completamente la frontera fue debatida. Insistió en que si se hubiera cerrado, como pidió la Policía, habría podido crear un tapón con aplastamiento. Este argumento se utiliza para justificar la gestión de la salida de personas hacia el territorio español.

Investigación judicial y próximos pasos

En el marco de esta causa, la jueza Tardón ha requerido a varios cuerpos policiales informes sobre lo sucedido en la ciudad autónoma. Los documentos apuntan a fallos en cuanto a seguridad y al guiado de los migrantes por agentes del país vecino hacia territorio español.

La investigación judicial sigue su curso con la recopilación de pruebas de múltiples fuentes. La Audiencia Nacional mantiene el foco en determinar las responsabilidades de cada actor involucrado. La transparencia de los datos proporcionados por la Guardia Civil es fundamental para el desarrollo del caso judicial.