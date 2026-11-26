La Jefatura de Información de la Guardia Civil ordenó omitir el papel de Marruecos en sus informes a la jueza Tardón, a pesar de que el CNI ya alertó de la invasión inminente.

Alta dirigencia de la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia ( CNI) mantienen un vínculo crítico en la gestión de la amenaza previa al asalto masivo a Ceuta. El 29 de julio, justo un día antes del incidente, el coronel Francisco José Vázquez Aznárez y el general Luis Peláez se reunieron en el hotel de Marbella con Abdellatif Hammouchi, director general de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) de Marruecos.

Reunión estratégica en Marbella víspera del incidente

La cita en la costa andaluza reunió a los principales mandos de la seguridad española y marroquí en un contexto de alerta máxima. El general Luis Peláez, máximo responsable de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, compartió cena con el jefe de inteligencia marroquí. Este encuentro se produjo exactamente 24 horas antes de que miles de personas intentaran franquear las vallas de la ciudad autónoma.

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Es altamente improbable que Abdellatif Hammouchi desconociera la situación fronteriza durante esta reunión. Documentos desclasificados revelan que, según los servicios de inteligencia, existían aproximadamente 100.000 personas preparándose para invadir la ciudad. La presencia de mandos de la Policía Nacional fue descartada, ya que declinaron la invitación para asistir al encuentro privado.

Orden explícita de silenciar a Marruecos en informes judiciales

Ante la evidencia de la alerta previa, los altos mandos del Instituto Armado dieron una instrucción contradictoria a sus subordinados. Ordenaron expresamente omitir cualquier referencia al papel de Marruecos en los informes oficiales que debían ser entregados a la juez María Tardón. Esta directriz buscaba exonerar a Rabat de cualquier responsabilidad en la planificación del asalto.

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Fuentes de la propia unidad confirman que esta orden fue dada de viva voz a finales de agosto. Los jefes de la Guardia Civil instruyeron al equipo encargado de redactar el dosier final. La instrucción era clara: no seguir la misma línea narrativa que utilizaba el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.

Alerta temprana del CNI y gestión de la inteligencia

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había cumplido con su deber de transparencia institucional antes del evento. El 29 de julio, el CNI alertó formalmente a los servicios secretos de Rabat sobre la preparación del intento de entrada masiva. El aviso se remitió tanto a la DGST de Hammouchi como a la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED).

La información del CNI era específica y detallada. Se informaba de la existencia de dos grupos multitudinarios que animaban en redes sociales a la invasión de Ceuta. Uno de ellos tenía el nombre de Asalto a la valla de Ceuta. El centro de inteligencia considera que desde esa fecha ambos servicios marroquís eran plenamente conscientes de la inminencia del riesgo.

Consecuencias políticas y divergencias institucionales

La discrepancia entre la inteligencia compartida y la versión final presentada en la Audiencia Nacional genera graves interrogantes. El cónsul de Tetuán ya había elevado al embajador la alerta sobre una frontera ceutí caliente el día anterior a la invasión. A pesar de esto, la narrativa oficial en los expedientes judiciales borró la implicación marroquí.

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El general Luis Peláez, amigo personal del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas, mantuvo una relación cercana con las autoridades de Rabat. Incluso había viajado a la capital marroquí un mes antes para condecorar a siete altos cargos. Esta proximidad institucional podría explicar la decisión de suavizar la versión de los hechos ante la magistrada.