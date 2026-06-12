Guardia Civil Investigada por Presunta Trama de Corrupción en Obras en Cuarteles

Un teniente coronel de la Guardia Civil, investigado por Asuntos Internos, se ha visto involucrado en una presunta trama de corrupción en obras en cuarteles del Instituto Armado. Se investiga por malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención, se hizo con fondos públicos de obras en cuarteles mediante una red de empresarios contratistas afines y adquirió y reformó tres viviendas.

Asuntos Internos de la Guardia Civil acusa al teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T. de armar una presunta trama de ‘corrupción sistémica’ con sobrecostes de hasta un 348% en obras en cuarteles del Instituto Armado para luego adquirir tres viviendas ruinosas con fondos en metálico reformadas por los empresarios adjudicatarios de la red, según indica un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata del jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, que comprende las comandancias de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

El uniformado controlaba al frente de la UGE los anticipos de caja fija y la adjudicación de contratos de obra en los cuarteles, además de la facturación, y figura como investigado ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València Los investigadores cuentan con ‘indicios sólidos de corrupción’ y consideran que el teniente coronel habría cometido los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención y doctor en Derecho, ‘poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos’, según. Miguel Ángel E. T., apostilla el informe, ‘utilizó su posición de jefe de la UGE para favorecer a una red de empresarios que, en contrapartida, asumieron los costes de adquisición, reforma y equipamiento de su patrimonio inmobiliario privado, generando un beneficio patrimonial ilícito financiado por fondos públicos’.

El teniente coronel se aprovechó de su posición jerárquica para propiciar ‘sobrecostes sistemáticos y facturación de obras no ejecutadas’ con una red de mercantiles contratistas que le abonaban presuntas mordidas, especialmente Carlos G. M., cuyas firmas llegaron a obtener adjudicaciones por un importe de casi un millón de euros. El jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil encomendaba las obras en cuarteles ‘directamente’ a Carlos G. M. (vinculado a las mercantiles Destino Empresarial SL y Works Pretor SL), con fraccionamiento sistemático de las facturas y ‘desmedidos sobrecostes’ respecto al precio real de la ejecución, además de partidas por trabajos ‘nunca realizados’.

El empresario, por su parte, ‘extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios’. Rares L., el albañil subcontratado por el empresario, confesó que Carlos G. M. mantenía con el teniente coronel Miguel Ángel E. T. una ‘relación de amistad muy fuerte’ desde hace más de tres décadas. También declaró que el empresario y el guardia civil planeaban ‘montar’ una mercantil juntos una vez el segundo se jubilara.

De hecho, la investigación de Asuntos Internos ha acreditado que el teniente coronel y el contratista se alojaron en 2018, con sus respectivas parejas, en un hotel de cuatro estrellas en el Mar Menor de Murcia. El albañil confirmó que el teniente coronel ‘daba el visto bueno’ a los importes contenidos en los presupuestos.

Además, aportó mensajes de WhatsApp con alusiones al reconocimiento de deudas por supuestas obras privadas facturadas a la Guardia Civil. De otros mensajes intervenidos por los investigadores ‘Me dice que 500 son de él’— se desprende que el teniente coronel ‘recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado’.

‘La mecánica del fraude se fundamenta en la discrepancia premeditada entre la realidad física de las obras y su ficción documental’, remacha el informe. La investigación también obtuvo un correo electrónico e informes fotográficos sobre fondos cobrados por Carlos G. M. por obras no realizadas





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