Guardia Civil intercepta migrantes en Baleares y desmantela campamentos en Ceuta

La Guardia Civil rescató a 80 migrantes en las Islas Baleares tras la llegada de cuatro pateras, mientras en Ceuta se inicia el desmantelamiento del campamento provisional del Muelle de Poniente para reagrupar a los recién llegados.

La Guardia Civil completó una serie de operaciones de rescate entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo, salvando a personas de origen magrebí que habían llegado en cuatro pateras a las islas de Formentera, Ibiza y Mallorca dentro del archipiélago balear. Esta actuación representa la última intervención registrada en esta jornada crítica, donde las fuerzas de seguridad actuaron con rapidez para asegurar la integridad de las personas y coordinar su asistencia inicial en territorio español.

La operación más reciente tuvo lugar a las 03:28 horas del domingo, momento en el que efectivos de la Guardia Civil interceptaron a 43 personas de origen magrebí en tierra firme. La detención se produjo específicamente en el punto geográfico definido por el cruce entre la carretera PMV-820 y el acceso a Cala Saona, ubicado en la isla de Formentera. Este incidente no fue un evento aislado, sino que se suma a tres intervenciones previas realizadas durante el día sábado, lo que demuestra la intensidad de la llegada de embarcaciones en este periodo de tiempo.

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Intercepciones récord en las islas Baleares

Las otras tres intervenciones del sábado sumaron un total de 37 inmigrantes rescatados o interceptados en diferentes ubicaciones del archipiélago. La primera tuvo lugar en Formentera, donde se atendió a la llegada de 18 migrantes, seguida de una intervención en Ibiza donde se rescató a 13 personas. La última actuación de la jornada sábado ocurrió en Mallorca, con el auxilio de seis migrantes. Esta cifra parcial refleja la dispersión geográfica de las llegadas y la capacidad de respuesta distribuida entre las distintas islas que componen la comunidad autónoma.

Los datos acumulados hasta la fecha revelan una situación de extrema presión en la ruta del Mediterráneo occidental. Durante el año en curso, han llegado al archipiélago un total de 404 pateras transportando a 7.283 migrantes, según los datos contabilizados por la agencia Efe a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares. Esta cifra actual supera el récord anual previo de la llegada de embarcaciones, marcando un punto de inflexión en la estadística migratoria de la región.

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Para contextualizar la magnitud de este año, en 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones que transportaban a 7.321 personas. Aunque el número de personas fue ligeramente superior el año anterior, el incremento en el número de embarcaciones es significativo. Se ha registrado un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el número de pateras respecto a las cifras de 2024, lo que indica una mayor fragmentación de los viajes o el uso de embarcaciones con menor capacidad.

La crisis se extiende a Canarias y Ceuta

La crisis migratoria no se limita al Mediterráneo central, sino que afecta con fuerza también a Canarias. En esta comunidad autónoma, el Cabildo ha informado de la llegada de más de 8.000 migrantes en las últimas cinco semanas. Esta situación de emergencia ha obligado al Gobierno central a convocar a los principales líderes políticos de la zona, incluyendo al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y al presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, para abordar la gestión de los flujos y la distribución de recursos.

Mientras tanto, en la ciudad autónoma de Ceuta, sigue en marcha un operativo masivo para devolver la normalidad a la ciudad tras la llegada de unas 80.000 personas a finales de julio. Este domingo, a primeras horas de la mañana, la Policía Nacional de Ceuta puso en marcha un plan estratégico en el campamento de migrantes provisional ubicado en el Muelle de Poniente. El objetivo inmediato es trasladar a las personas allí concentradas hacia otros lugares para proceder al desmantelamiento definitivo de las instalaciones provisionales.

El plan detallado prevé que los migrantes que se encuentran en el interior del campamento sean trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal. Una vez allí, se procederá a su identificación oficial, un paso necesario para posteriormente poder ser alojados en otros centros temporales habilitados por el Gobierno. Este proceso de reagrupación es fundamental para ordenar la presencia humana y garantizar los derechos básicos de los recién llegados bajo condiciones sanitarias y de seguridad adecuadas.

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Esta acción policial y asistencial se produce inmediatamente después de que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtiera esta misma semana que en los próximos días se iba a iniciar el desmantelamiento de algunos de los centros temporales abiertos para la acogida de estas personas. La medida busca optimizar la gestión de la crisis, teniendo en cuenta que estos campamentos están habilitados con más de 7.000 plazas, pero en los mismos había censados únicamente 5.800 personas.

El Gobierno tiene distribuidos hasta siete emplazamientos en distintos puntos de la ciudad de Ceuta, lo que le permite una mayor flexibilidad en la distribución de la población migrante. La intención estratégica es reagrupar a los migrantes en algunos de estos centros principales para permitir desalojar y desmontar los campamentos que tengan una ocupación baja o nula. Este ajuste operativo no solo busca mejorar la logística, sino también liberar recursos económicos y humanos para atender la identificación y los trámites administrativos de las personas acogidas.