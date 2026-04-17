Guardia Civil en Prácticas Salva la Vida de Joven Tras Accidente Grave en Yuncler

Un agente de la Guardia Civil en periodo de prácticas ha sido determinante para salvar la vida de un joven de 18 años tras un accidente de circulación en Yuncler (Toledo). El joven sufrió una hemorragia masiva inguinal, y la rápida intervención del agente con material hemostático logró controlar la pérdida de sangre hasta la llegada de la UVI móvil. El hospital confirma que su asistencia fue crucial.

Agentes de la Guardia Civil han demostrado una vez más su valía y profesionalidad al intervenir de manera crucial en un grave accidente de circulación ocurrido en la localidad toledana de Yuncler . La intervención, que tuvo lugar alrededor de las 15:00 horas del miércoles 15 de abril, puso de manifiesto la importancia de la rápida y eficaz actuación de las fuerzas de seguridad en situaciones de emergencia.

La alerta inicial provino de la Central Operativa de Servicios (COS), que informó sobre un siniestro vial entre un coche y una motocicleta, con un balance preliminar de un herido de gravedad. Al llegar al punto del accidente, los agentes de la Guardia Civil encontraron al conductor de la motocicleta, un joven de tan solo 18 años, tendido en el suelo. El joven ya estaba recibiendo atención preliminar por parte del personal sanitario del centro de salud de Yuncler. Sin embargo, la situación requirió una intervención más especializada y urgente. Uno de los guardias civiles presentes, que se encontraba en la fase de prácticas de su formación, observó de inmediato la gravedad de las lesiones del joven. En concreto, el agente detectó una hemorragia masiva en la zona inguinal, una situación que ponía en riesgo inmediato la vida del accidentado. Sin dudarlo, y demostrando una notable sangre fría y conocimiento de sus protocolos, el agente procedió a auxiliar al joven. Con premura, empleó material hemostático, consistente en polvo granulado y gasas, aplicando las técnicas de primeros auxilios y control de hemorragias aprendidas durante su formación. Mantuvo una presión directa y firme sobre la herida, logrando con éxito detener la hemorragia, un paso fundamental para estabilizar al joven. Tras asegurar la zona y lograr el control de la hemorragia, el agente practicó un vendaje circular compresivo. Este vendaje, aplicado con precisión, sirvió para mantener la presión y minimizar la pérdida de sangre hasta la llegada de la Unidad Móvil de Emergencias (UVI móvil). La UVI móvil, una vez en el lugar, se hizo cargo del traslado urgente del joven al Hospital Universitario de Toledo, donde fue ingresado para recibir atención médica especializada. La trascendencia de la actuación del guardia civil en prácticas quedó patente con las declaraciones posteriores del propio cuerpo de seguridad. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron que el personal médico del Hospital Universitario de Toledo reconoció que la rápida y efectiva asistencia prestada por el agente fue determinante para salvar la vida del joven. La intervención del guardia civil no solo demostró su pericia técnica, sino también su compromiso y dedicación en el cumplimiento de su deber, anteponiendo siempre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Actualmente, el joven accidentado se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario de Toledo. Según los informes médicos, su estado es estable, una noticia alentadora que subraya la importancia de la intervención temprana y la profesionalidad de los agentes de la Guardia Civil. Este suceso es un recordatorio de la labor esencial que realizan las fuerzas de seguridad, no solo en la prevención y persecución del delito, sino también en la asistencia y salvamento de vidas en situaciones de emergencia, a menudo en circunstancias de gran dificultad y riesgo personal. La actuación de este joven guardia civil en prácticas es un ejemplo inspirador de vocación de servicio y competencia profesional que merece ser destacada y reconocida





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