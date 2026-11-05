Guardia Civil detiene a la pareja de Ábalos en nueva pieza del caso Koldo

La UCO registra viviendas y exige datos a Adif en el marco del caso Koldo, generando fuertes críticas del PP y Vox al Gobierno por los escándalos recurrentes.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ejecutado un operativo judicial vinculado a una pieza secreta del 'caso Koldo', resultando en seis detenciones. Entre los arrestados figura Andrea, novia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, junto con otros implicados como Cristian Corvillo y su hermano.

Detalles del operativo y registros judiciales

Las actuaciones se han llevado a cabo simultáneamente en varias localidades españolas, incluyendo la sede de la constructora Azvi en Sevilla, así como en Córdoba y Madrid. Además de las detenciones, la policía judicial ha procedido a realizar registros domiciliarios y empresariales para recabar pruebas relacionadas con la investigación.

Also read La Audiencia Nacional ordena registrar la vivienda de Ábalos en Valencia en el caso Koldo

Un elemento clave del despliegue ha sido el requerimiento formal de información a Adif, la empresa estatal propietaria de las infraestructuras ferroviarias. Esta solicitud busca esclarecer posibles irregularidades o negligencias administrativas que puedan estar conectadas con la trama investigada bajo el paraguas del caso Koldo.

Reacciones políticas: PP y Vox critican al Ejecutivo

El Partido Popular ha condenado enérgicamente estos hechos a través de su secretario general, Miguel Tellado, quien calificó la operación como la 'traca final' del gobierno actual. Tellado afirmó que el presidente Pedro Sánchez es sinónimo de corrupción y cuestionó si el jefe del Ejecutivo sabía realmente lo que ocurría en su entorno más cercano.

Advertisement

Santiago Abascal, líder de Vox, también reaccionó desde Albacete durante la precampaña electoral. El político vasco describió el Ministerio de Transportes bajo la gestión de Ábalos como la 'zona cero de la corrupción'. Abascal pidió la dimisión inmediata de Sánchez y su comparecencia ante la justicia, marcando distancias explícitas con el lema del PSOE.

Impacto social y próximos pasos electorales

Estos sucesos ocurren en un contexto de alta tensión política, apenas una semana después de la dimisión del ministro Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Urda. Los partidos de la oposición utilizan estas noticias para reforzar su narrativa sobre la inestabilidad y la mala gestión del gobierno de coalición antes de las elecciones del 29 de noviembre.

Ambos líderes opositores han insistido en la frase 'no todos somos iguales' para separarse del discurso del Gobierno. Mientras el PP advierte que Sánchez podría terminar respondiendo judicialmente, Vox confía en que los jueces revelen toda la verdad sobre las redes de influencia denunciadas.