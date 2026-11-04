Guardia Civil detiene a hombre por grooming a menor de 12 años en Linares

La Guardia Civil detiene a un hombre en Linares tras manipular a un menor de 12 años en redes sociales para obtener contenido sexual y enviarle material pedófilo.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en la localidad jiennense de Linares por la presunta comisión de los delitos de grooming y corrupción de menores. La investigación, que se encuentra en curso, revela cómo el detenido utilizó las redes sociales para establecer un vínculo con un niño de 12 años, ganándose su confianza mediante una manipulación psicológica diseñada específicamente para obtener contenido de índole sexual.

Método de manipulación digital

Los hechos comenzaron cuando el investigado reaccionó a una publicación relacionada con un videojuego en una plataforma digital. Tras este primer contacto inicial, el hombre solicitó al menor que lo agregara como contacto y propuso trasladar la conversación a otra red social conocida. Una vez establecido el vínculo, el detenido inició un diálogo centrado en las aficiones del niño, destacando especialmente su interés por los coches deportivos y las carreras de automóviles.

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Consciente de que se trataba de un menor de edad, el sospechoso fingió compartir esos mismos intereses para consolidar una relación de falsa amistad. Este acercamiento progresivo permitió al agresor vulnerar las barreras de confianza del niño, utilizando la afinidad aparente sobre vehículos y deportes de motor como herramienta para facilitar el acceso a su vida privada y a su intimidad digital.

Contenido ilícito y evidencia forense

Con el paso del tiempo, la naturaleza de las conversaciones derivó hacia un contenido sexualmente explícito. El detenido aprovechó la relación de confianza creada para solicitar y recibir imágenes y vídeos del menor. Además, la investigación indica que el hombre envió activamente archivos con contenido pedófilo al niño, lo que agrava la gravedad de las acusaciones y confirma la intención de corruptela.

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Para reconstruir la trazabilidad completa de los hechos, los agentes de la Guardia Civil analizaron detalladamente los materiales intervenidos. El estudio de los perfiles digitales utilizados por el sospechoso permitió a los investigadores identificar su identidad real y localizarlo en su domicilio de Linares. Esta fase de análisis digital fue crucial para fundamentar la orden de registro y la posterior detención del acusado.

Registro domiciliario y materiales intervenidos

Tras la localización del sospechoso, la Guardia Civil procedió al registro de su vivienda en Linares. En esta actuación se intervino un considerable volumen de material informático y de almacenamiento, clave para el desarrollo de las diligencias judiciales. Específicamente, los agentes incautaron cinco teléfonos móviles, quince dispositivos de almacenamiento y tres ordenadores portátiles, además de una unidad central de procesamiento (CPU).

Todo el material intervenido será sometido a un exhaustivo análisis técnico por parte de los expertos forenses. Este examen tiene como objetivo determinar la procedencia exacta de los archivos y reconstruir la historia completa de las evidencias digitales relacionadas con los hechos. La calidad de esta prueba digital resultará determinante para el proceso judicial y la posible condena del detenido.

Traslado judicial y ampliación de la investigación

Actualmente, las diligencias instruidas han sido entregadas a la Sección Primera de lo Civil y de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Catarroja. Esta sede judicial será la encargada de valorar las pruebas y resolver los siguientes pasos del procedimiento penal contra el hombre detenido.

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La investigación permanece abierta y activa. Las fuerzas de seguridad continúan trabajando activamente con el propósito específico de localizar, identificar y proteger a posibles nuevas víctimas. Se pide a la ciudadanía que, si detecta conductas de riesgo o sospecha de este tipo de grooming, acuda a las autoridades competentes para evitar daños a menores.