Guardia Civil desmiente a Ignacio González sobre fraude en Canal de Isabel II

Agentes de la UCO confirman que Ignacio González no controlaba la adjudicación del campo de golf y que su hermano y cuñado repartieron comisiones mediante facturación ficticia en TCT.

La Unidad Central Operativa ( UCO) de la Guardia Civil ha desmontado definitivamente las negativas de Ignacio González respecto a su presunta ignorancia sobre los negocios vinculados a su hermano. El agente que lideró la investigación del amaño en la adjudicación del campo de golf del Canal de Isabel II ha confirmado que el hermano y el cuñado de González se repartieron dinero de las comisiones a través de una facturación ficticia.

Contradicciones en el juicio por el Canal

Ignacio González afirmó bajo juramento que nunca intervino en las adjudicaciones bajo sospecha vinculadas al campo de golf, entidad pública que presidió durante su etapa como uno de los pesos pesados del Gobierno regional. Declaró que jamás pidió nada a nadie y que no conocía a nadie en estos asuntos, asegurando que nunca intervino a favor de nadie en ninguno de los contratos públicos del ente.

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Estas declaraciones, secundadas por otros cuatro acusados en el juicio, contrastan frontalmente con lo expuesto previamente por el agente de la UCO. El investigador acreditó ante el tribunal que los vínculos entre los hermanos eran extremadamente cercanos, calificando al hermano de González como su asesor de confianza absoluto durante el periodo de los hechos objeto de investigación.

Mecanismo de la facturación ficticia en TCT

La estructura del fraude se basó en la empresa TCT, a la cual el Canal adjudicó los contratos bajo sospecha. El agente de la UCO identificó que entre 2006 y 2007, cuando se realizaron los trabajos, la mercantil solo contaba con tres trabajadores: el administrador, Fernando Serrano; el contable, y Agustín de Dios, quien fue considerado un trabajador ficticio y administrador de otra empresa.

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Este esquema sirvió para generar facturación ficticia, la cual utilizaban los socios encubiertos para justificar retiradas de efectivo de las cuentas de TCT. El dinero se sacaba en efectivo y, en algunos casos, se destinaba a sufragar bienes personales de los investigados, facilitando así el reparto ilícito de beneficios derivados de los contratos públicos.

La negación de conocimiento y las evidencias

González sostuvo que no tuvo conocimiento de que TCT era la empresa adjudicataria, ni siquiera tras una modificación del proyecto de 2003 que originalmente asignó la obra a Dragados. Aseguró que su primera noticia de la relación de familiares suyos con TCT llegó a través de informaciones en medios de comunicación, cuestionando inmediatamente al gerente del Canal, quien le comunicó que no constaba ningún familiar en la documentación.

No obstante, el investigador puso de relieve la evidencia que ligaba a Ignacio González con Dragados en aquella época. Se encontró en un documento de Dragados una anotación con las iniciales a PET, que confirmó el jefe de obra Juan Mata significaba a González. Esta evidencia contradice la postura del expresidente de que no tenía relación alguna con la constructora o con la modificación del proyecto.

Impacto en la defensa y próximos pasos legales

El cuñado de González, Caballero, reconoció dar algún soporte comercial puntual, como una reunión debido a su fluidez en inglés, pero negó tener relación con TCT en 2004. La defensa argumentó que la relación profesional comenzó en 2006 para la Copa América de 2007, pero los registros operativos demuestran lo contrario. La capacidad de la mercantil para realizar un contrato de esta magnitud, con ingresos de unos tres millones de euros en dos años, también fue puesta en duda por la investigación.