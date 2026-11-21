La Guardia Civil detiene a dos personas tras desarticular un secuestro de 15 horas en Montserrat. La víctima fue atada y amenazada de muerte.

La Guardia Civil ha desarticulado una trama de secuestro en Montserrat que mantuvo a una víctima inmovilizada y amenazada de muerte durante aproximadamente 15 horas. La operación, desarrollada por agentes del Puesto Principal de Llombai, permitió localizar el chalé donde se encontraba retenido el hombre y detener a dos sospechosos.

Mecánica del secuestro y detención

La Guardia Civil detiene a dos personas acusadas de detención ilegal tras localizar el lugar del secuestro en Montserrat. Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda con la colaboración de la Policía Local de Montserrat, logrando encontrar el chalé donde estaba retenida la víctima.

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Los hechos comenzaron cuando el hombre fue llamado por una supuesta amiga para recogerla cerca de Montserrat. Al llegar al punto de encuentro, descubrió que la mujer iba acompañada de otro individuo que apenas conocía. Ambos solicitaron que los condujera hasta el chalé donde residían, donde ya les esperaba una tercera persona.

Una vez en el interior, los captores inmovilizaron a la víctima con cuerdas. Durante toda la noche, lo mantuvieron atado a una silla sin permitirle dormir. Además, le lanzaron constantes amenazas de muerte utilizando diversas armas blancas.

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Comportamiento de los agresores y la víctima

Los captores exigieron a la víctima que contactara con sus familiares para informarles de que se encontraba bien. Esta maniobra tuvo como objetivo evitar que sus seres queridos sospecharan de su situación y activaran una búsqueda.

Las fuentes oficiales indican que el móvil del secuestro parece estar relacionado con un conflicto previo entre los implicados. A los detenidos se les atribuye el delito de detención ilegal, según informa la Guardia Civil.

En la vivienda se registraron grandes dimensiones y otros efectos que, presuntamente, habrían sido utilizados durante el secuestro. La investigación continúa para esclarecer el motivo exacto y determinar la posible participación de otras personas.

Consecuencias legales y próximo paso judicial

Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Picassent, ubicado en Plaza número 2. Este paso formaliza la puesta a disposición judicial de los detenidos por el grave delito cometido.

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La actuación ha sido desarrollada íntegramente por agentes del Puesto Principal de Llombai de la Guardia Civil. La policía continúa su trabajo para recabar más pruebas y asegurar que no queden fuera de la investigación otros posibles autores o cómplices.