Guardia Civil desactiva mochila sospechosa en Guadarrama con detonación controlada

La Guardia Civil realizó una detonación controlada tras hallar una mochila sospechosa en Guadarrama. El operativo generó un fuerte estruendo que alertó a vecinos, mientras se verificaba otro hallazgo sin riesgos.

El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil llevaron a cabo un operativo de seguridad en el municipio de Guadarrama, en la provincia de Madrid, tras localizar una mochila sospechosa cerca de una gasolinera Shell. El incidente se produjo sobre las 16:00 horas de un miércoles, momento en el que los agentes activaron los protocolos de actuación ante un posible objeto peligroso encontrado en la calle de los Escoriales.

Desactivación y estruendo en la zona

La situación fue tomada bajo control inmediato por la Guardia Civil, quienes ordenaron el desalojo de la zona y la espera de la llegada de especialistas. Estos expertos en desactivación de artefactos procedieron a realizar una detonación controlada del objeto hallado para neutralizar cualquier amenaza latente. El procedimiento, aunque necesario para garantizar la seguridad pública, resultó en una explosión sónica significativa.

El fuerte estruendo generado por la explosión controlada sobresaltó considerablemente a varios residentes que habitaban en los alrededores del lugar del operativo. Las autoridades municipales confirmaron que, a pesar del ruido intenso, no se registraron daños materiales ni heridos como consecuencia directa de la detonación planificada por los agentes.

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Segundo hallazgo sin riesgo confirmado

Posteriormente, sobre las 20:00 horas del mismo miércoles, el Ayuntamiento de Guadarrama informó de la aparición de otro objeto similar cerca de un supermercado local. Se activó el protocolo de seguridad correspondiente, pero las inspecciones técnicas determinaron que no existía ningún riesgo de seguridad en este segundo caso, concluyendo sin necesidad de intervenciones especiales.

Mensajes oficiales y precauciones

Desde el Consistorio se recalcó que todas las acciones respetaron escrupulosamente las instrucciones de la Guardia Civil. Las autoridades instaron a la población a no difundir información no verificada durante el desarrollo de los operativos para evitar pánico innecesario y facilitar el trabajo de los cuerpos de seguridad.