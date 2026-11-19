La Guardia Civil detiene a dos jóvenes vinculados a los mandos de Blocus. La investigación revela el uso de perfiles falsos y cámaras remotas para eludir la vigilancia.

La Guardia Civil ha completado un nuevo avance significativo en la investigación judicial contra la estructura operativa del movimiento violento identificado como Blocus. Los agentes han procedido al arresto de dos jóvenes que asumieron funciones clave dentro de la jerarquía del grupo. Estas detenciones se integran en una operación diseñada para desmantelar la red de mando intermedio y digital que ha permitido la coordinación de las acciones ilícitas del colectivo.

Desmantelamiento de la estructura de mando

Tras la primera caída del presunto fundador del colectivo, el análisis forense informático permitió a los agentes reconstruir la compleja red de mandos intermedios. Se determinó que los dos detenidos habrían asumido responsabilidades críticas en la protección del líder y en la dirección estratégica del grupo. Su posición dentro de la organización les otorgaba una influencia directa sobre la logística y la ejecución de las convocatorias públicas.

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Técnicas de evasión de vigilancia policial

Entre las maniobras más destacadas de estos nuevos arrestados se encuentra la creación de perfiles falsos específicamente diseñados para eludir la vigilancia policial. Desde esa cuenta clandestina, los implicados participaban activamente en la dirección del grupo, emitiendo órdenes directas y fijando las convocatorias. También se encargaban de distribuir las instrucciones precisas para ejecutar las movilizaciones, actuando como nexo entre el líder y los operativos de campo.

Uso de perfiles falsos y cámaras remotas

La investigación ha revelado el empleo de herramientas digitales sofisticadas para obtener información de terceros y comprometer la privacidad de las víctimas. Los investigados utilizaban supuestos vínculos que aparentaban dirigir a vídeos de una conocida red social. Al pulsar en ellos, el teléfono móvil de la víctima activaba de forma remota la cámara, fotografiando al usuario y enviando la imagen a la red sin su conocimiento ni consentimiento, creando así un sistema de espionaje masivo.

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Destrucción de evidencias y consecuencias operativas

Los investigadores constataron que, durante las horas previas y posteriores al arresto del ideólogo en Picanya, uno de los implicados eliminó masivamente decenas de mensajes. Con este borrado buscaban destruir evidencias e intentar dificultar las actuaciones policiales, aunque la recuperación de datos permitió reconstruir parte de la cronología de los hechos. Con estos dos nuevos arrestos, el instituto armado avanza en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación definitiva de los mandos restantes.

Impacto en la actividad del grupo en Picanya

Los datos policiales confirman que, desde la detención del presunto impulsor el 30 de octubre en Picanya, el grupo no ha vuelto a llevar a cabo ninguna de las movilizaciones violentas que tenía convocadas. Este cese en la actividad operativa sugiere que la desarticulación de la cadena de mando digital ha tenido un efecto disruptivo inmediato en la capacidad de organización del colectivo. Finalmente, el instituto armado ha recordado que la participación en movilizaciones violentas conlleva responsabilidades penales con consecuencias especialmente importantes para el futuro de los implicados.