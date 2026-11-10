Guantes Modulares Sport Life para Running: Adaptación al Frío

Descubre los nuevos guantes de running de Sport Life con membrana desmontable. Ideales para correr entre 0 y 11 °C con tecnología reflectante y puntas táctiles.

Sport Life Ibérica ha introducido una innovación significativa en el sector del equipamiento deportivo con sus nuevos guantes modulares para running. Este producto permite a los atletas ajustar sus accesorios según la temperatura o su sensibilidad individual antes o durante la carrera. La característica principal es una manopla adicional desmontable desarrollada con un tejido innovador de aluminio. Este material refleja el calor corporal y proporciona protección contra el viento, ofreciendo una solución práctica para condiciones cambiantes.

Detalle Técnico de la Membrana de Aluminio

La membrana flexible se integra con los guantes principales para permitir la adaptación térmica en el momento. La manopla extraíble puede guardarse cómodamente en el puño del guante y sacarse rápidamente para envolver los dedos. Este diseño modular equilibra ligereza, transpirabilidad y practicidad para el corredor. La sensibilidad al frío varía entre cada practicante, lo que justifica esta flexibilidad en el equipamiento. El diseño garantiza que el usuario pueda seguir corriendo sin interrupciones al cambiar la configuración.

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Rango Térmico y Confort para el Atleta

Estos guantes de running están específicamente diseñados para temperaturas entre 6 y 11 °C, con un punto de confort establecido en 11 °C. Cuando la membrana desmontable está colocada en los guantes, el rango térmico baja hasta entre 0 y 6 °C. El confort en esta configuración ajustada se mantiene en 6 °C. Esta dualidad permite al usuario extender la temporada de entrenamiento al aire libre. La tecnología asegura que el calor generado por el cuerpo no se pierda en condiciones de mayor frío.

Funcionalidad Táctil y Ajuste de Dedos

Las puntas de los dedos índice y pulgar cuentan con un componente de ante muy suave. Este material aumenta la función conductora en los dedos índice y pulgar. Esta característica permite utilizar un smartphone sin necesidad de quitarse los guantes. La membrana extraíble no tiene capacidad táctil, por lo que debe retirarse para operar dispositivos móviles. Es importante ajustar las puntas de los dedos adecuadamente para evitar pliegues en las zonas táctiles. Una mala colocación puede comprometer la eficacia de la tecnología conductora.

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