Descubre las diferencias clínicas entre valeriana, pasiflora y melisa según COFENAT. Elige la planta correcta para dormir y mejorar la salud digestiva.

La decisión de adquirir una planta medicinal para combatir la insomnio o los problemas digestivos nocturnos a menudo surge impulsivamente. Sin embargo, expertos de COFENAT advierten que productos como la valeriana, la pasiflora y la melisa no son intercambiables, a pesar de que su nombre pueda sugerir una función única y generalizada.

Diferencias en la evidencia científica y uso

La Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (COFENAT) establece que una infusión y un extracto de una misma planta no pueden considerarse equivalentes, ya que comparten nombre pero poseen niveles de evidencia distintos. Esta distinción es fundamental para evitar errores comunes en la automedicación.

Also read Sánchez elige a Carlos Cuerpo como sustituto de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes

La elección del producto adecuado requiere un análisis riguroso de los síntomas específicos, su duración, los hábitos de sueño existentes y cualquier tratamiento farmacológico que la persona ya esté utilizando actualmente. El objetivo principal de este proceso de selección es valorar si el suplemento puede aportar una ayuda real o si, por el contrario, es necesario investigar la causa subyacente de las dificultades para dormir.

Mecanismo de acción de la valeriana

La valeriana es reconocida dentro de la Fitoterapia como una de las plantas más utilizadas para aliviar la tensión nerviosa leve y favorecer el descanso general. Ciertos extractos de su raíz cuentan con estudios científicos que respaldan su uso específico para mejorar la calidad del sueño y reducir el tiempo necesario para conciliarlo.

Advertisement

No obstante, los resultados no son uniformes para todos los preparados disponibles en el mercado ni para todas las personas que los consumen. Elegir valeriana implica considerar mucho más que simplemente reconocer su nombre en el envase, ya que la forma de preparación y las características individuales de cada usuario son determinantes para valorar su utilidad real.

Rol de la pasiflora en el estrés mental

La pasiflora se utiliza tradicionalmente en el ámbito de la Fitoterapia para aliviar síntomas leves de estrés mental y ayudar a conciliar el sueño. Su aportación terapéutica se centra en el acompañamiento de esa tensión cotidiana que puede dificultar la relajación necesaria al final del día.

Cuando las preocupaciones personales se prolongan hasta la hora de acostarse, la pasiflora puede valorarse como una ayuda dentro de una rutina de descanso establecida. Sin embargo, la elección del preparado debe tener en cuenta la intensidad y la duración de las molestias, así como los tratamientos que utiliza la persona, sin dar por hecho que sustituye la atención médica de un problema persistente.

Aplicaciones duales de la melisa

La melisa se emplea tradicionalmente para aliviar síntomas leves de estrés y favorecer el sueño, pero también tiene un uso reconocido para molestias digestivas leves, como la hinchazón y los gases. Esta doble aplicación resulta de especial interés cuando la persona refiere tanto tensión cotidiana como incomodidad digestiva al final del día.

Advertisement

El asesoramiento profesional es esencial para valorar si la melisa es una opción adecuada según las molestias que predominan en cada caso individual. Su elección debe responder estrictamente a las necesidades específicas de la persona, sin asumir que las dificultades para dormir tienen siempre un origen digestivo ni que una misma planta resolverá ambos problemas simultáneamente.

Contexto institucional y seguridad

COFENAT es una entidad asociativa y profesional de ámbito nacional fundada en 1984 que reúne a más de 13.500 profesionales y escuelas de formación acreditadas. Su objetivo fundamental es la representación y defensa de los intereses de todos los profesionales que ejercen y trabajan con Métodos Naturales de Salud.

Esta organización vela por la seguridad de los usuarios de estas técnicas, promoviendo la información veraz y la creación de un entorno profesional para su aplicación. COFENAT es miembro de la red SALUS, que nació en abril de 2019 y cuenta con 40 organizaciones en nueve países europeos, alineándose con la denominación de Medicina Complementaria y Alternativa (CAM) de la Organización Mundial de la Salud.