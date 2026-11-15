Guía para comparar documentos en Google Docs y detectar diferencias

Aprende a usar la función Comparar documentos de Google Docs para detectar cambios automáticamente. Guía paso a paso para identificar modificaciones en archivos compartidos.

Google Docs ofrece una solución técnica para visualizar diferencias entre archivos sin realizar una revisión manual exhaustiva.

La plataforma cuenta con una función específica denominada Comparar documentos que genera un tercer archivo mostrando los cambios realizados.

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Herramienta para detectar cambios en archivos

Esta característica permite identificar modificaciones incluso cuando el otro usuario no activó el modo Sugerencias durante la edición.

Google Docs analiza dos archivos seleccionados y produce un documento independiente con las diferencias claramente marcadas como sugerencias.

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Esto ayuda a distinguir el texto añadido, los fragmentos eliminados y facilita aceptar o rechazar los cambios según convenga.

Proceso para comparar dos archivos

Para utilizar esta función, los usuarios deben dirigirse a la barra de herramientas superior y hacer clic en Herramientas.

En la ventana emergente, se debe seleccionar el segundo archivo que se desea comparar directamente desde Google Drive.

El sistema ofrece opciones para atribuir las modificaciones a personas específicas o incluir comentarios del segundo documento si es necesario.

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Resultados y ventajas del análisis automático

Al finalizar el proceso, los usuarios seleccionan la opción Abrir para consultar el nuevo documento con las diferencias marcadas.

Google Docs crea un archivo separado con el resultado, lo que evita riesgos de pérdida de información en las versiones originales.

El historial de versiones resulta útil, pero esta herramienta es ideal al recibir copias nuevas sin correcciones señalizadas.

La visualización clara de cambios ahorra tiempo significativo en la revisión de informes o documentos compartidos extensos.