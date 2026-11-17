Conoce las reglas exactas del Euromillones. Descubre el coste de la apuesta, el mecanismo de distribución del bote y los países participantes en este sorteo europeo.

El sorteo de Euromillones mantiene un precio fijo de 2,50 euros por cada apuesta individual que realice el participante. Para tener la oportunidad de resultar ganador en este concurso, es obligatorio seleccionar una combinación de cinco números comprendidos entre el 1 y el 50, además de dos estrellas elegidas de un rango que va del 1 al 11. La lógica del juego se basa en acertar la totalidad de los números principales, aunque los sistemas de premios están diseñados para recompensar diferentes grados de coincidencia con la combinación final.

Mecanismo de Distribución de Premios

Cuando un jugador acierta la combinación completa de los cinco números junto con las dos estrellas correspondientes, se adjudica automáticamente el 3,95 por ciento del total de la masa premiable destinada a esa categoría. Si la combinación acertada incluye los cinco números principales pero no las dos estrellas, el participante recibe el 0,92 por ciento del bote acumulado de Euromillones para dicha categoría. Este sistema porcentual asegura que los fondos recaudados se redistribuyan según la probabilidad matemática de cada juego ganado.

Also read Debate oficial Sánchez-Feijóo 29N: fecha, hora y canales para el primer cara a cara

Reglas de Acumulación y Bote Máximo

En el caso de que durante un sorteo específico no haya ningún acertante en la categoría principal, la cantidad total en juego no se elimina, sino que se suma al bote del próximo sorteo programado. Con el bote de Euromillones, los participantes pueden llegar a ganar hasta 190 millones de euros si se cumplen las condiciones de acumulación. Si tras cuatro sorteos consecutivos el primer premio permanece vacío, la suma acumulada del bote se repartiría entre los acertantes de la siguiente categoría premiada disponible.

Calendario de Sorteos y Cobertura Europea

Cada martes y viernes se celebra el sorteo de Euromillones, manteniendo una frecuencia constante que permite la participación regular de los jugadores. Además de España, el sorteo se celebra en el resto de Europa en Francia, Austria, Irlanda, Portugal, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Luxemburgo. Esta colaboración transfronteriza crea un pool de participación muy amplio que contribuye a la generación de los premios más altos del continente.

Advertisement

Fuente de Información y Verificación Oficial

De todo lo que se recauda en el sorteo de Euromillones, el 50 por ciento del total va destinado exclusivamente a los premios, garantizando la transparencia en la gestión de los fondos. La nota aclaratoria establece que los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en la información difundida, por lo que la verificación directa en las fuentes oficiales es crucial para la integridad de los datos.

Impacto en el Mercado de Loterías Nacionales

La dinámica de los sorteos también afecta a otras loterías como La Primitiva, Bonoloto y la ONCE, cuyas noticias suelen coexistir en la misma jornada informativa. En resultados recientes, se ha observado la distribución de botes como los 11,3 millones de La Primitiva o el millón de la Bonoloto en fechas cercanas al 16 y 17 de noviembre de 2026. La transparencia en la publicación de estos datos permite a los ciudadanos verificar sus boletos y entender el flujo económico que sostiene estas instituciones de juego público.