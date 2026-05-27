Guía oficial de seguridad para observar los eclipses solares en España

Las autoridades españolas han publicado una guía con recomendaciones para observar de forma segura los próximos eclipses solares, centrándose en la protección ocular, la gestión de grandes afluencias de público y la prevención de riesgos sanitarios y logísticos.

La expectación generada por los próximos eclipses solares visibles en España ha llevado a las autoridades a publicar una guía oficial con recomendaciones de seguridad para evitar daños o incidentes durante la observación del fenómeno astronómico.

Esta iniciativa se enmarca dentro de un plan de prevención más amplio, teniendo en cuenta la previsión de una gran afluencia de visitantes a zonas rurales y pequeños municipios, lo cual podría generar un impacto económico de hasta 360 millones de euros. Las advertencias se centran principalmente en la protección ocular, ya que mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar quemaduras en la mácula y daños permanentes en la visión, como la retinopatía solar.

Las autoridades insisten en que únicamente las gafas homologadas, con certificación específica que bloqueen la radiación solar, son seguras para la observación. Se advierte expresamente que las gafas de sol convencionales no ofrecen una protección suficiente.

Además, se alerta sobre la proliferación de gafas falsificadas durante anteriores eclipses, por lo que se recomienda comprobar siempre la autenticidad del producto, verificando sellos de seguridad y la procedencia de distribuidores autorizados. Incluso las gafas homologadas pueden resultar peligrosas si presentan algún defecto, como rayaduras, deformaciones o perforaciones, ya que cualquier daño permite el paso de luz solar concentrada. Por ello, los expertos aconsejan desechar de inmediato cualquier par que presente signos de deterioro.

Esta guía también hace un especial hincapié en la protección de niños, personas dependientes y mascotas. Se recomienda supervisión adulta constante durante el eclipse, pues los menores no deben mirar al cielo sin vigilancia. La retirada de gafas o la observación directa sin protección han sido causas frecuentes de lesiones en eventos anteriores.

Para los animales domésticos, se señala que la oscuridad repentina puede alterar su comportamiento, por lo que deben mantenerse controlados para evitar que se pierdan o reaccionen de forma inesperada. En cuanto a la logística y seguridad sanitaria, ante el aumento previsto de visitantes, las autoridades han preparado protocolos especiales de emergencia. Entre las recomendaciones figuran evitar desplazamientos de última hora, consultar el estado de las carreteras, acudir con suficiente agua, protección solar y ropa ligera.

Los servicios de emergencias alertan del riesgo de golpes de calor, especialmente durante largas esperas al aire libre, por lo que sugieren buscar lugares con sombra. En espacios naturales o áreas de monte, se aconseja llevar repelente de insectos, calzado adecuado y extremar la precaución ante posibles incendios forestales, recordando que muchas de las zonas con mejor visibilidad coinciden con entornos rurales sensibles donde se debe extremar el cuidado del medio ambiente





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