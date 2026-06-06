Guía del Everest dado por muerto sobrevive seis días en la montaña más alta del mundo

Un guía sherpa nepalí que se creía muerto en el Everest sobrevivió seis días en la montaña más alta del mundo masticando hielo y comiendo chocolates. Tras quedarse sin oxígeno y caer en una grieta, logró salir gracias a una avalancha y descendió hasta ser rescatado. Su familia ya había iniciado ritos funerarios. El incidente resalta los riesgos de la escalada en el Everest.

Desde la cama del hospital donde se recupera en Katmandú, el guía nepalí Dawa Sherpa , de 57 años, relató a la BBC cómo logró sobrevivir seis días solo en el monte Everest después de ser dado por muerto.

Su historia ha conmovido a la comunidad alpinista y a su familia, que ya había comenzado ritos funerarios. Dawa Sherpa fue encontrado con vida cuando descendía por la montaña arrastrándose sobre el hielo, en un milagroso rescate que ha sido calificado como un "verdadero autorrescate". El guía explicó que se quedó atrás en la montaña tras quedarse sin oxígeno durante el descenso, no por desaparecer como se creyó inicialmente.

Durante los primeros dos días no comió nada, luego empezó a masticar hielo para aliviar el dolor de dientes y encontró unos chocolates en los bolsillos de su ropa, los cuales consumió. También bebió hielo derretido. En un momento dado, cayó en una grieta, pero una avalancha de nieve lo ayudó a salir, dándole esperanza. Logró salir de la grieta y encontró cuerdas que le permitieron continuar el descenso.

Caminó durante toda la noche hasta ver a las primeras personas después de casi una semana. Chris Thrall, un soldado británico retirado, fue la última persona en ver con vida a Dawa Sherpa antes de su rescate. Lo encontró sentado sobre su mochila cerca del Campamento 3, a unos 7.500 metros, descansando como había hecho cientos de veces. Thrall pensó que el guía seguía ahí cuando él continuó descendiendo para ayudar a otro escalador polaco con congelación severa.

Al mirar atrás, notó que Dawa no se había movido. Cuando las redes sociales anunciaron su hallazgo con vida, Thrall dudó pensando que era spam. Ahora celebra su milagrosa supervivencia. La esposa de Dawa, Damu Sherpa, expresó su incredulidad y dolor ante la noticia de que su esposo había regresado con vida después de que la empresa de expedición declarara imposible el rescate.

Ella espera que nadie más sufra un destino similar y pide al gobierno nepalí que tome medidas para evitar incidentes futuros. Dawa Sherpa permanece en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Katmandú, tratándose por deshidratación, congelación y una fractura. Su caso destaca los peligros de la escalada en el Everest, donde cinco personas han fallecido en la temporada actual y más de 300 han muerto desde la década de 1920





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