Descubre el Camí de Cavalls, sendero de 185 km que rodea Menorca. Conoce su historia militar desde el siglo XIV y las modalidades de trekking, BTT y trail running disponibles para explorar la isla.

La excursionista Edurne Pasaban ha recorrido a pie, en bicicleta y a caballo el Camí de Cavalls, el sendero histórico que rodea la isla balear de Menorca. Este itinerario permite descubrir las calas, bosques, campos y pueblos de la isla mediterránea. El año anterior, Pasaban exploró dos rutas de los Caminos Naturales de España. En esta ocasión, visitó Menorca para completar la red con este camino costero. La ruta ofrece una experiencia única de inmersión en la biodiversidad de la isla.

Origen histórico y función militar del sendero

El sendero Camí de Cavalls tiene una longitud total de 185 kilómetros. Su origen se remonta al siglo XIV, durante el reinado del rey Jaime II. La construcción inicial tuvo lugar en 1331, cuando se trazó un vial periférico. El objetivo era permitir que la caballería alcanzara rápidamente las zonas costeras ante desembarcos enemigos. Menorca enfrentaba constantes amenazas de piratas, especialmente del almirante Barbarroja.

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El Archiduque Luis Salvador de Austria documentó esta función defensiva en su obra de 1892. Durante la dominación británica y francesa, el camino mantuvo su utilidad militar. El gobernador inglés Richard Kane lo consideró un "camino real" en el siglo XVIII. Kane ordenó mantenerlo limpio y transitable para el despliegue rápido de tropas. Este mandato aseguraba la defensa de la isla frente a posibles incursiones marítimas.

Evolución cartográfica y reclamaciones civiles

El desarrollo cartográfico del sendero avanzó con precisión durante los siglos XVIII y XIX. En 1790, el geógrafo francés Luis Estanislao de la Rochette creó el primer mapa que documenta la ruta. Dos años después, en 1780, el cartógrafo Louis Stokes de Arco de la Rochette realizó otro mapa clave de la isla. Estas herramientas fueron esenciales para la planificación del territorio durante las cambios de soberanía.

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El Conde de Lannion, gobernador francés, ordenó el mantenimiento y ensanchamiento de la vía en 1758. Más tarde, el Conde de Cifuentes, gobernador español, declaró los caminos de caballos libres y transitables en 1790. A pesar de estas órdenes, la accesibilidad pública fluctuó durante décadas. En la década de 1980, la sociedad civil menorquina comenzó a movilizarse. Los ciudadanos reivindicaron el uso público del trazo histórico frente a intereses privados.

Apertura oficial y estatus de Camino Natural

Tras décadas de presión ciudadana, el Camí de Cavalls se reabrió oficialmente en el año 2000. Las instituciones baleares colaboraron para consolidar el uso libre y gratuito de la ruta. Este hito marcó el fin de las restricciones que impedían el tránsito público. La rehabilitación del sendero permitió su integración en la red de espacios naturales protegidos.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación otorgó el reconocimiento final. El sendero fue incluido en el programa de Caminos Naturales de España. Esta clasificación garantiza su señalización y mantenimiento institucional. La medida asegura la preservación del patrimonio histórico y natural para futuras generaciones.

Modalidades deportivas y logística de la ruta

Joan Febrer, organizador de Pasa por barrancos, destaca que el sendero es la mejor forma de descubrir Menorca. La ruta conecta atalayas, faros, trincheras, valles y humedales. El recorrido atraviesa zonas de cultivo y roquedales costeros. La experiencia se puede vivir durante los doce meses del año. Las modalidades incluyen senderismo, trail running y bicicleta de montaña (BTT).

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Los participantes pueden elegir entre tres variantes principales. La opción 360º cubre la vuelta completa a la isla. Las modalidades 180º N y 180º S permiten recorrer la mitad norte o sur. El número de etapas varía entre 13 y 3, según el ritmo elegido. Para la modalidad BTT, el terreno es exigente y técnico. Las subidas y bajadas son cortas pero intensas. No se recomienda el uso de alforjas o bicis de carretera.

Los servicios de organización incluyen alojamiento por etapa y traslado de equipaje. El apoyo logístico diario ofrece asesoramiento sobre la ruta. Alquiler de bicicletas y información turística están disponibles. Esta infraestructura facilita la inmersión total en el entorno natural de Menorca.