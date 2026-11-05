Guía completa para interpretar la Vida Laboral y verificar derechos de jubilación

Aprende a leer el documento de la Tesorería General de la Seguridad Social, detecta errores en tus cotizaciones y entiende cómo afectan a tus prestaciones y jubilación.

El documento oficial conocido como Vida Laboral es una herramienta fundamental emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social ( TGSS) que refleja la jornada real efectivamente trabajada por un ciudadano. Este informe no debe confundirse con el registro simple de los días cotizados que se tienen en cuenta específicamente para cumplir los periodos mínimos exigidos para obtener prestaciones sociales como la jubilación.

Datos identificativos y estructura del documento oficial

La Tesorería General de la Seguridad Social asegura que este documento es gratuito y lo emite directamente para los trabajadores españoles. En la parte superior figuran los datos identificativos del titular, que incluyen nombre y apellidos, número de identificación nacional DNI, número de la Seguridad Social y domicilio. Además, el informe indica la fecha de emisión y el total de días en alta en el Sistema de la Seguridad Social registrado hasta el momento.

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Aunque estos registros suelen coincidir con la realidad laboral del trabajador, pueden contener omisiones o errores administrativos. En ese caso, la TGSS indica claramente que debe presentarse una reclamación de datos de vida laboral y aportar la documentación disponible para corregir las discrepancias. Este proceso es esencial para mantener un historial laboral preciso y actualizado.

Alta, baja y regímenes especiales incluidos

El documento identifica el sistema de la Seguridad Social al que corresponde cada periodo laboral, incluyendo a artistas, representantes de comercio y profesionales taurinos. Recoge las actividades por cuenta propia y los regímenes especiales de la Minería del Carbón y de los Trabajadores del Mar. Sin embargo, es crucial notar que no recoge las altas y bajas de los regímenes especiales de los funcionarios civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

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Tampoco incluye los periodos trabajados en el extranjero, lo cual puede generar brechas en el historial si el trabajador ha tenido experiencias laborales fuera de las fronteras nacionales. La columna correspondiente a la empresa o el concepto por el que se ha cotizado habitualmente, mientras que, en el caso de los trabajadores autónomos, figura la clave de la provincia donde se produjo el alta.

Interpretación de códigos y tiempos de tramitación

No todas las anotaciones corresponden a un empleo en activo, ya que también pueden aparecer situaciones asimiladas al alta. Estas incluyen los periodos en los que se percibe la prestación por desempleo durante los cuales se cotiza parcialmente, las vacaciones retribuidas y no disfrutadas o las cotizaciones realizadas mediante convenio especial con la Seguridad Social. La columna de alta indica desde qué día tiene efectos, aunque ambas fechas suelen coincidir.

La fecha de baja recoge el momento en que se extingue la relación laboral o la situación asimilada y deja de cotizarse por ella. El alta debe solicitarse antes del inicio de la relación laboral, con una antelación máxima de sesenta días, y la baja dentro de los tres días siguientes al cese de la actividad por cuenta ajena. El informe incorpora varias abreviaturas que describen las características de cada relación laboral.

Impacto en prestaciones y cálculo de jornadas parciales

La columna de código identifica mediante un código la modalidad contractual, como un contrato indefinido o temporal. Recoge el coeficiente de parcialidad, es decir, el porcentaje de la jornada habitual que se realiza en la empresa o según el convenio aplicable. Esta información es relevante porque, desde el 1 de octubre de dos mil veintitrés, el trabajo a tiempo parcial se equipara al realizado a tiempo completo a efectos del cómputo de los periodos de cotización necesarios.

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El grupo de cotización identifica la categoría profesional asociada al puesto mediante una clasificación numérica del uno al once. Según los ejemplos de la Seguridad Social, el grupo uno corresponde a ingenieros y licenciados, el siete a auxiliares administrativos y el diez a peones. La columna permite obtener, sumando todas las situaciones registradas, el total de días cotizados desde el inicio de la vida laboral hasta la fecha de emisión del informe.

Detección de errores y revisión del historial

En caso de pluriempleo, es decir, trabajar simultáneamente para varias empresas, o de pluriactividad, estar de alta a la vez en dos o más regímenes, un mismo día puede estar registrado múltiples veces. Revisar el informe permite conocer la trayectoria de altas y bajas y detectar posibles errores que deban corregirse ante la administración pública.

Para comprobar los días cotizados que computan a efectos de los requisitos mínimos de prestaciones como la jubilación, debe consultarse además el apartado específico en el portal Tu Seguridad Social. Este portal oficial remite al usuario a la sección correcta para verificar los periodos mínimos exigidos, asegurando que la planificación de la jubilación se base en datos exactos y verificados por la administración competente.