Guía esencial sobre las elecciones generales del 29 de noviembre. Horarios de colegios, reparto de 350 escaños, sistemas de voto y fechas clave del escrutinio definitivo.

La jornada electoral del domingo 29 de noviembre convoca a más de 38,7 millones de ciudadanos españoles para participar activamente en la renovación de las Cortes Generales. Este proceso democrático tiene como objetivo fundamental elegir la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, organismos que posteriormente permitirán la formación de un nuevo Gobierno.

Para garantizar una participación ordenada y masiva, los colegios electorales abrirán sus puertas puntualmente a las 9:00 horas de la mañana. Durante estas once horas, los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto de manera libre y segura hasta el cierre oficial de las instalaciones.

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El cierre de las mesas se producirá estrictamente a las 20:00 horas. En ese preciso instante, se anunciará el fin de la votación y comenzará el proceso de escrutinio. Es importante destacar que, a partir de esa hora, solo podrán acceder al interior del local aquellos electores que ya se encuentren dentro de las instalaciones o en la cola de espera externa.

Horarios y Publicación De Datos

El seguimiento de la participación ciudadana se realizará mediante comunicados oficiales emitidos a las 14:00 y a las 18:00 horas. Estos datos revelarán qué porcentaje del censo electoral ha ejercido su derecho a voto hasta esos momentos específicos.

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La difusión de los primeros resultados del escrutinio no comenzará hasta las 21:00 horas. Este retraso se debe al horario de cierre de los colegios electorales en Canarias, cuya diferencia horaria requiere esperar a que finalicen las votaciones en todo el territorio nacional.

A lo largo de la jornada, se llevarán a cabo al menos cuatro comparecencias oficiales de las autoridades electorales. A las 10:30 se informará sobre la constitución de las mesas, mientras que a las 14:30 y 18:30 se actualizarán los avances de la participación.

Requisitos Y Logistica De Votacion

El voto en España no es obligatorio, pero sí un derecho fundamental ejercido por los ciudadanos mayores de edad inscritos en el censo electoral. Este grupo incluye tanto a los residentes en territorio peninsular e insular como a aquellos electores que se encuentran en el extranjero.

Para poder sufragar el voto, los ciudadanos deben presentarse físicamente o digitalmente con documentos oficiales que incluyan su fotografía. Los documentos aceptados para la identificación son el DNI, el pasaporte vigente o el carné de conducir. La tarjeta censal, enviada previamente por la Oficina del Censo Electoral, indica el colegio y la mesa específica correspondiente.

Las empresas deben garantizar a sus trabajadores hasta cuatro horas libres retribuidas el día de las elecciones para permitir el desplazamiento a las urnas. Esta franquicia horaria se aplica proporcionalmente si la jornada laboral es reducida.

Procedimientos Y Conteo Oficial

En el caso excepcional de que una mesa electoral no cuente con los miembros suficientes, la Junta Electoral deberá designar libremente a las personas que la constituirán. Incluso se puede ordenar que alguno de los electores presentes en el local forme parte de la mesa.

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Si la mesa no logra constituirse con las tres personas exigidas por la ley antes de las 10:00 horas, se pondrá en conocimiento de la Junta Electoral de Zona. Esta entidad convocará una nueva votación en esa mesa específica dentro de los dos días siguientes.

Una vez finalizada la votación, el recuento se realiza en las mesas electorales priorizando primero las papeletas del Congreso de los Diputados y posteriormente las del Senado. Los resultados conocidos durante la noche electoral son provisionales y están sujetos a revisión.

Escrutinio Definitivo Y Voto Exterior

El recuento oficial definitivo lo realizan las Juntas Electorales Provinciales entre el 4 y el 7 de diciembre. Este proceso incluye el voto de los españoles residentes en el extranjero, los cuales no se suman a los datos provisionales de la noche del 29.

Aproximadamente 1,1 millones de electores han solicitado el voto por correo para estas elecciones. Este volumen representa un aumento del 8,86% en comparación con los comicios de noviembre de 2019. El voto por correo emitido desde España se suma al recuento presencial el mismo día 29.

El presidente de la mesa verifica que el sobre del voto por correo contiene el certificado de inscripción correcto antes de depositarlo en la urna. Los votos desde el extranjero se contarán definitivamente el 4 de diciembre, integrándose en el escrutinio general oficial.