Guía completa de la Lotería Nacional: precios, premios y cómo participar

Información detallada sobre el sorteo semanal de la Lotería Nacional, sus días de celebración, coste de los cupones, reparto de premios y detalles sobre los sorteos extraordinarios. Incluye una advertencia sobre la validez oficial de los resultados.

Cada jueves y sábado, todas las semanas, tiene lugar el sorteo de la Lotería Nacional . Para participar en el sorteo se debe seleccionar un número compuesto por 5 cifras.

El precio del cupón de la lotería, al igual que la cuantía del premio, varía en función del día de la semana: Los jueves, la Lotería Nacional tiene un coste de 3 euros porcupón y los sábados el precio asciende a 6 euros. El sorteo de la Lotería Nacional destina el 70% de la emisión a premios. Para poder participar en sorteos extraordinarios de la Lotería Nacional será necesario abonar entre 15 y 20 euros por décimo.

Uno de los premios más buscados de la Lotería Nacional es el premio especial acumulado, que se obtiene cuando coincide una fracción y una serie del décimo del sorteo. Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de la Lotería Nacional son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo





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