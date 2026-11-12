Guía completa: Cómo obtener las 5 botellas vacías en Zelda Ocarina of Time Remake

Descubre cómo obtener las cinco botellas vacías en The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake para Nintendo Switch 2 con este tutorial paso a paso detallado.

Los jugadores de The Legend de Zelda: Ocarina of Time Remake han descubierto que el clásico objeto de almacenamiento ahora ofrece una expansión significativa en la versión para Nintendo Switch 2. El desarrollo de esta nueva edición incluye la posibilidad de adquirir hasta cinco recipientes vacíos, superando la cantidad original de cuatro botellas disponibles en la versión clásica inicial. Esta adición permite a los aventureros almacenar una mayor variedad de elementos esenciales para la supervivencia y el progreso en el mundo de Hyrule.

Primera botella exclusiva para Nintendo Switch 2

La primera botella que Link puede obtener corresponde a un recipiente exclusivo diseñado específicamente para esta nueva generación de consolas. El proceso comienza durante la primera visita a la Ciudad del Castillo de Hyrule, conocida como Hyrule Castle Town. Al llegar a la tienda de pociones, el jugador notará a un anciano conversando cerca de la entrada sobre un pequeño disturbio ocurrido en el interior del establecimiento.

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Al hablar con el dependiente, se revela que un insecto se ha escapado y que se necesita ayuda para capturarlo. El vendedor entrega una Botella Vacía para que Link atrape al bicho y se lo devuelva. Como recompensa por recuperar al insecto, el tenderor otorga una Poción Roza, pero permite al protagonista conservar la botella como parte de su inventario permanente.

Misiones en Rancho Lon Lon y Aldea Kakariko

La segunda botella se desbloquea inmediatamente después de conocer a la Princesa Zelda y regresar a la llanura de Hyrule. El jugador debe dirigirse hacia el sur para entrar al Rancho Lon Lon y acceder a la casa situada en el lado derecho del mapa. Dentro, se encuentra a Talon dormido rodeado de cuccos, lo que inicia un minijuego de búsqueda que otorga una botella llena de Leche Lon Lon al completar el desafío con éxito.

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Para ganar esta recompensa, el jugador tiene treinta segundos para atrapar a tres Super Cuccos especiales. Estas aves se distinguen por tener una postura y un ciclo de caminata ligeramente diferente al resto de la parvada. Una vez capturados los tres ejemplares dentro del límite de tiempo, Talon recompensa el esfuerzo con el recipiente de leche, que también sirve como una botella vacía utilizable.

La tercera botella requiere completar una misión secundaria clásica al pasar por la Aldea Kakariko en el camino inicial hacia la Montaña de la Muerte como Link Niño. En el suroeste de la aldea, entre la construcción y la casa de Inpa, el jugador debe hablar con la Señora de los Cuccos, quien ha perdido siete de sus aves. La tarea consiste en encontrar y devolver a cada ave al corral.

Los cuccos se encuentran dispersos en diversas ubicaciones: uno está en el andamio de construcción, otro junto a la entrada, uno dentro de una caja de madera, y varios más utilizan saltos con planeo desde el tejado del molino y la zona del pozo. Al reunir y depositar a todos los animales, la mujer entrega una Botella Vacía como recompensa permanente para el inventario de Link.

Exploración submarina en el Dominio de Zora

La cuarta botella es estrictamente obligatoria para avanzar en la historia principal del juego y permite el acceso al interior de Jabu-Jabu. Para conseguirla, el jugador debe llegar al Dominio de Zora y completar la lección de buceo arrojándose por la cascada para recolectar cinco escamas. Al obtener la Escama de Plata, se habilita la capacidad de sumergirse en túneles profundos.

Con la Escama de Plata activa, Link debe bucear a través del túnel submarino que conecta el dominio con el Lago Hylia. En las ruinas submarinas cercanas a la salida del túnel, se localiza una botella que brilla en el fondo del agua. Recoger este objeto revela una carta dirigida a Link, la cual debe ser llevada ante el Rey Zora para completar la misión.

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Trás entregar la carta de la Princesa Ruto al Rey Zora, el monarca permite que Link conserve la botella de forma definitiva. Este objeto no solo sirve para almacenar recursos, sino que también es crucial para el progreso narrativo, ya que su adquisición está directamente ligada a los requisitos para ingresar al templo de Jabu-Jabu y continuar la aventura principal.

Caza de fantasmas como Link Adulto

La quinta y última botella es la más compleja de obtener y requiere avanzar hasta la etapa de Link Adulto. Para desbloquearla, el jugador debe cazar y capturar cinco de los diez Big Poes esparcidos por la llanura de Hyrule. Esta tarea requiere el uso de Epona y el Arco de Hada, desbloqueado tras superar el Templo del Bosque.

El jugador debe recorrer los puntos de aparición nocturnos donde Epona deba saltar sobre obstáculos luminosos para hacer aparecer a los fantasmas. Al encontrarse con un Big Poe, se deben disparar dos flechas para derrotarlo. Es crucial almacenar inmediatamente al fantasma dentro de una botella vacía antes de que desaparezca.

Una vez capturados los fantasmas, Link debe llevarlos al Poe Collector en la Tienda de Fantasmas, ubicada en las ruinas de Hyrule Castle Town. El jugador debe acumular al menos 500 puntos, obteniendo 100 puntos por cada Big Poe capturado. Al alcanzar esta cifra, se recibe la quinta botella vacía, completando así la colección máxima de recipientes disponible en esta edición del remake para Nintendo Switch 2.