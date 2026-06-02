Guía científica sobre la ingesta óptima de proteínas para deportistas

Descubre las recomendaciones basadas en ciencia para calcular tu consumo diario de proteínas, optimizar la síntesis muscular y mejorar el rendimiento deportivo, con consejos específicos para atletas veganos.

En el ámbito del deporte y la nutrición, es fundamental comprender la ingesta adecuada de proteínas para optimizar el rendimiento y la composición corporal. No se trata de consumir excesivamente chuletones, quesos o huevos, ni de eliminarlos por completo; la clave reside en la mesura y en conocer las cifras específicas que cada individuo, especialmente los deportistas, debe considerar.

La ciencia ha establecido recomendaciones que varían según el tipo de entrenamiento, la edad y los objetivos personales. Para la construcción y el mantenimiento de la masa muscular, la ingesta total diaria de proteínas debe oscilar entre 1,4 y 2,0 gramos por kilogramo de peso corporal al día. En periodos de dieta hipocalórica, se pueden requerir ingestas superiores, entre 2,3 y 3,1 g/kg/d, para maximizar la retención de masa magra.

Incluso ingestas por encima de 3,0 g/kg/d podrían beneficiar la pérdida de grasa en individuos entrenados. Respecto a la distribución, se recomienda consumir proteínas de forma uniforme a lo largo del día, con dosis que incluyan alrededor de 700-3000 mg de leucina por comida, dependiendo de la edad y el estímulo del entrenamiento de fuerza. El momento de la ingesta, aunque beneficioso alrededor del entrenamiento, tiene un efecto anabólico prolongado de al menos 24 horas.

Para deportistas veganos, es crucial combinar diversas fuentes vegetales-semillas, frutos secos, cereales y legumbres-para asegurar un perfil completo de aminoácidos. Si la dieta no basta, existen suplementos que pueden ayudar. Estas pautas, respaldadas por evidencia científica, subrayan la importancia de personalizar la nutrición según el individuo y su actividad física





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