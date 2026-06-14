Grupos neonazis en España promueven un 'verano nacional' de violencia racista inspirado en los disturbios de Belfast

El colectivo Núcleo Nacional y otras organizaciones de ultraderecha difunden bulos sobre un supuesto ataque de un refugiado para incitar a la violencia en España, exhibiendo ideología nazi en su sede de Madrid.

Grupos neonazis en España , particularmente Núcleo Nacional , han lanzado una campaña denominada verano nacional con el objetivo de emular los disturbios de carácter racista que han tenido lugar en Belfast , Irlanda del Norte.

Estos grupos se valen de desinformación para justificar sus acciones; un ejemplo es la difusión de un supuesto intento de asesinato de un refugiado sudanés contra un ciudadano local, un hecho sobre el cual no se ha confirmado la identidad de la supuesta víctima. Su estrategia incluye incitar a la violencia racial dentro del territorio español, utilizando para ello redes sociales donde publican mensajes incendiarios y exhortan a sus seguidores a salir a la calle.

En su sede de Madrid, muestran abiertamente retratos de Adolf Hitler, lo que refleja su adhesión a una ideología extremista y racista. LaSexta ha investigado y expuesto estos movimientos que pretenden socavar la convivencia. Los incidentes en Belfast fueron utilizados como pretexto, acompañando las publicaciones con una fotografía de una presunta víctima, aunque su identidad permanece sin verificar. Con estos bulos, la extrema derecha busca legitimar la violencia racista dentro de España.

El grupo Núcleo Nacional ha publicado videos en los que se hace un llamamiento a utilizar la violencia similar en nuestro país. Afirman Vivimos en un mundo donde preocupa más que un blanco sea racista y no acepte la imposición multicultural, a que estas masas de inmigrantes violen, roben y maten a nuestros jóvenes. Son casos que se repiten día a día. Casos que desangran la vitalidad de Europa.

En otra publicación advierten Tomad nota, reaccionando a informes sobre migrantes que abandonaban la zona de Belfast. Declaran Solo el pueblo salva al pueblo. No esperes que nadie venga a salvarte. Tú, el que nos ves a través de la pantalla, el único que puede hacer que las cosas cambien.

Importa si estás dispuesto a salir a la calle para pelear por lo que es tuyo. La sede de Madrid exhibe dos retratos de Hitler a plena vista, un símbolo que exhiben con orgullo y difunden en sus redes como manifestación identitaria. Es fundamental contrastar cualquier información, especialmente aquella que pretenda polarizar y fomentar el odio, y recordar que el discurso del odio tiene consecuencias reales para la seguridad y la cohesión social





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Neonazis Racismo Violencia Núcleo Nacional Belfast Desinformación Inmigración Extrema Derecha

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ver la fase de grupos lo más que puedaLa felicidad no reside en las eliminatorias a vida o muerte, donde es imposible no advertir que el evento está cada vez más cerca de acabar, y tener que conformarse con el Tour o el Mundial de Hípica, así que me preparé para levantarme a ver el Estados Unidos-Paraguay, no fuese que el primero aprovechase para declarar otra guerra y perderme...

Read more »

Mundial 2026: Jornada de intensa acción con cuatro partidos decisivos en la fase de gruposEl sábado 13 de junio se disputarán cuatro compromisos correspondientes a los Grupos B, C y D del Mundial 2026, con Brasil, Marruecos, Qatar, Suiza, Haití, Escocia, Australia y Turquía como protagonistas. Los encuentros se jugarán en sedes de Estados Unidos y Canadá, marcando el inicio de la fase competitiva plena del torneo.

Read more »

Ola de protestas y disturbios sacude el Reino Unido tras el apuñalamiento en BelfastUna serie de protestas violentas se propagan por ciudades británicas como Liverpool, Brighton y Glasgow, protagonizadas por grupos de ultraderecha y antifascistas en un clima de alta tensión. Las movilizaciones comenzaron tras el apuñalamiento de un ciudadano en Belfast por un refugiado sudanés y han escalado hacia enfrentamientos, ataques a propiedades y una fuerte polarización ideológica visible en símbolos como banderas de Israel y Palestina. Las autoridades mantienen un dispositivo de seguridad para contener la violencia, mientras las redes sociales amplifican las convocatorias.

Read more »

Cómo el apuñalamiento en Belfast fue la chispa que encendió una mecha cargada de resentimientoPolíticos, redes sociales y agitadores de extrema derecha convencieron a la gente de que la violencia contra los inmigrantes resolvería todos sus problemas

Read more »