Grupo Correa aprueba dividendos y ratifica a Borja Oria como consejero independiente

Los accionistas del Grupo Correa han aprobado la distribución de 3,67 millones de euros en dividendos correspondientes a 2025 y han ratificado a Borja Oria como consejero independiente. La compañía también ha aprobado un plan de entrega de acciones para su consejera delegada, Carmen Pinto, y ha fijado la remuneración máxima de los consejeros.

Los accionistas del Grupo Correa han dado su visto bueno a la distribución de dividendos por un total de 3,67 millones de euros, correspondientes a los beneficios generados durante el ejercicio 2025.

Esta decisión, tomada en la reciente junta general de accionistas, subraya la solidez financiera del grupo y su compromiso con la rentabilidad para sus inversores. Además de la aprobación de los dividendos, los accionistas han ratificado la permanencia de Borja Oria como consejero independiente.

Oria, un reconocido experto en el ámbito de la banca de inversión y actualmente al frente de la división correspondiente en Arcano Partners, aportará su valiosa experiencia y conocimientos al consejo de administración del Grupo Correa durante los próximos cuatro años. La ratificación de Oria refuerza la independencia y la diversidad de perspectivas dentro del órgano de gobierno de la empresa.

El calendario establecido por la compañía indica que el pago del dividendo, que asciende a 0,3 euros por cada título, se efectuará el próximo 8 de mayo. Esta fecha permitirá a los accionistas recibir los beneficios de la gestión empresarial en un plazo razonable. En lo que respecta a la remuneración de los consejeros, se ha fijado un importe máximo de 1,5 millones de euros para el presente ejercicio.

Esta cifra refleja el compromiso de la empresa con una remuneración justa y competitiva para sus directivos, al tiempo que se mantiene un control riguroso sobre los costes. Asimismo, se ha aprobado la política de remuneraciones del consejo de administración para los próximos tres años, garantizando así la transparencia y la previsibilidad en este ámbito.

Un elemento adicional relevante de la junta general ha sido la aprobación de un plan de entrega de acciones para Carmen Pinto, la consejera delegada del Grupo Correa. Este plan, que se desarrollará entre los años 2026 y 2028, contempla la entrega de un máximo de 75.000 acciones a Pinto como parte de su retribución. Al precio de mercado actual, estas acciones representan un valor aproximado de 750.000 euros.

La implementación de este plan de entrega de acciones busca alinear los intereses de la consejera delegada con los de los accionistas, incentivando así su compromiso a largo plazo con el éxito de la empresa. El Grupo Correa, especializado en la fabricación de máquinas fresadoras de alta precisión, ha publicado sus resultados correspondientes al ejercicio 2025.

Si bien la compañía ha logrado mantener su posición como uno de los principales actores europeos en su sector, los resultados reflejan un ligero descenso en comparación con el año anterior. El beneficio neto atribuido al Grupo Correa en 2025 se situó en 12 millones de euros, lo que representa una disminución del 12% con respecto a los 13,7 millones de euros obtenidos en 2024.

En términos de ingresos, la compañía ingresó 119,1 millones de euros, lo que supone una reducción de casi el 2% en comparación con el ejercicio precedente. La dirección de la empresa atribuye esta disminución a un contexto económico global marcado por la incertidumbre geopolítica y la desaceleración del crecimiento. A pesar de este contexto desafiante, el Grupo Correa ha logrado mantener una sólida rentabilidad y una posición de liderazgo en su sector.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) del grupo alcanzó los 16,5 millones de euros, lo que representa una disminución de alrededor del 11% en comparación con los 18,5 millones de euros del curso anterior. De manera similar, el resultado neto de explotación (EBIT) se situó en 14,26 millones de euros, lo que supone una reducción del 12,33% en comparación con 2024. Los márgenes de rentabilidad también experimentaron un ligero descenso.

El margen de EBITDA sobre las ventas del Grupo Correa se situó en torno al 14%, lo que representa una disminución de aproximadamente un punto porcentual en comparación con 2024. El margen de EBIT, por su parte, se situó en el 11,97%, en comparación con el 13,4% del curso previo.

No obstante, la dirección del Grupo Correa se muestra optimista en cuanto a las perspectivas futuras de la empresa. En un comunicado, la compañía ha destacado que, a pesar de las dificultades económicas, se ha consolidado como uno de los tres mayores fabricantes de máquinas fresadoras en Europa por facturación.

Además, gracias a su sólida gestión operativa y a su capacidad para controlar los márgenes, el Grupo Correa ocupa el primer puesto en términos de rentabilidad dentro de su sector. Esta posición de liderazgo refleja la capacidad de la empresa para generar valor de manera consistente, incluso en entornos económicos complejos. La compañía ha enfatizado su compromiso con la innovación y la mejora continua, con el objetivo de mantener su ventaja competitiva y adaptarse a las nuevas demandas del mercado.

El Grupo Correa ha invertido significativamente en investigación y desarrollo, con el fin de desarrollar nuevas tecnologías y productos que satisfagan las necesidades de sus clientes. Asimismo, la empresa ha fortalecido sus relaciones con sus proveedores y distribuidores, con el fin de garantizar una cadena de suministro eficiente y fiable.

La dirección del Grupo Correa ha expresado su agradecimiento a sus empleados por su dedicación y esfuerzo, y ha reafirmado su compromiso con la creación de un entorno de trabajo seguro y motivador. La empresa ha implementado diversas iniciativas para promover la igualdad de oportunidades y la diversidad en el lugar de trabajo, y ha fomentado el desarrollo profesional de sus empleados.

En resumen, a pesar de los desafíos económicos, el Grupo Correa se encuentra en una posición sólida para afrontar el futuro y seguir generando valor para sus accionistas y para la sociedad en general





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