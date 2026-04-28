Grupo Casaverde Invertirá 100 Millones de Euros en Expansión Nacional

El Grupo Casaverde, líder en servicios sociosanitarios, planea una inversión significativa para construir ocho nuevas instalaciones en varias comunidades autónomas de España, consolidando su presencia y ampliando su oferta de atención a personas mayores y con diversidad funcional.

El Grupo Casaverde , un referente en el sector sociosanitario con una extensa red de 17 centros distribuidos estratégicamente por la Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Castilla y León y la Región de Murcia, ha anunciado una ambiciosa estrategia de expansión que contempla una inversión de aproximadamente cien millones de euros en la construcción de ocho nuevas instalaciones a lo largo de los próximos tres o cuatro años.

Esta iniciativa, impulsada por el presidente y fundador del grupo, Alberto Giménez Artés, reafirma el compromiso de Casaverde con el crecimiento y la mejora de la atención a personas mayores y con necesidades especiales en España. La filosofía de crecimiento del grupo se basa en la financiación a través de deuda bancaria o fondos de inversión, manteniendo al mismo tiempo su estructura de propiedad familiar, sin recurrir a la incorporación de terceros accionistas.

Esta independencia permite a Casaverde tomar decisiones estratégicas a largo plazo, priorizando la calidad del servicio y el bienestar de sus usuarios. La Región de Murcia se posiciona como una prioridad dentro de los planes de expansión de Casaverde, donde se prevé la construcción de un hospital y un centro de atención a personas mayores, con una inversión total que ronda los 20 millones de euros.

Este proyecto, actualmente a la espera de la obtención de la licencia de obra, se estima que tendrá un plazo de ejecución de entre 18 y 24 meses. Además de esta importante inversión en Murcia, Casaverde tiene previsto la construcción de residencias para personas mayores en Alicante y Valencia capital, así como la ampliación de su presencia en Madrid con la edificación de dos o tres nuevos centros.

La ciudad de Valladolid también se beneficiará de esta expansión, con la construcción de una nueva residencia. Estas nuevas instalaciones se sumarán a las ocho residencias para personas mayores que el grupo ya opera en localidades de la Comunidad de Madrid como Navalcarnero, Villamanta y Móstoles, y en la provincia de Alicante, concretamente en Elche, Almoradí, Catral, Guardamar y Pilar de la Horadada.

La diversificación de la oferta de Casaverde se completa con dos centros de diversidad funcional en Navalcarnero y Catral, tres hospitales especializados en neurorrehabilitación ubicados en Alicante, Mérida y Valladolid, y seis centros o unidades ambulatorias en Cáceres, Badajoz, Alicante y Murcia. Esta amplia red de centros permite a Casaverde ofrecer una atención integral y personalizada a una amplia gama de necesidades.

El Grupo Casaverde, que actualmente cuenta con una plantilla de 1.200 profesionales, alcanzó una facturación de 45 millones de euros en 2025, con un EBITDA de 14 millones de euros. Alberto Giménez se muestra optimista sobre el futuro del grupo, previendo un nuevo incremento en la cifra de negocio para 2026, impulsado por la apertura de la nueva residencia en Móstoles, que ya presenta una alta tasa de ocupación, y por el buen desempeño del hospital de Valladolid, que en su segundo año de actividad opera al 90% de su capacidad.

Esta fase de crecimiento coincide con una importante reorganización en la estructura de gobierno del grupo. Alberto Giménez Artés ha renunciado a su cargo de administrador único en la sociedad dominante, Instituto Geriátrico Mediterráneo, para asumir la presidencia del consejo de administración, manteniendo algunas funciones ejecutivas. El consejo de administración está compuesto por sus hijos, Belén y Alberto Giménez Ramón-Borja, siendo este último el CEO de la compañía desde hace seis años, y un consejero externo independiente.

Belén Giménez ocupa el cargo de secretaria del Consejo y desempeña un papel fundamental en la Fundación Casaverde, dedicada a la investigación en el ámbito sociosanitario, y en la Fundación Economía y Salud, centrada en el análisis y la formación del sector. Esta nueva estructura de gobierno busca fortalecer la profesionalización de la gestión del grupo y garantizar su sostenibilidad a largo plazo





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