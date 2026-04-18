Grupo Avintia Aspira a Liderar la Fabricación de Viviendas en Europa con Industrialización

Grupo Avintia acelera su apuesta por la construcción industrializada con el objetivo de convertirse en el mayor fabricante de viviendas de Europa para 2028, expandiendo su capacidad productiva y su cartera de proyectos.

Grupo Avintia está revolucionando el sector de la construcción con un audaz plan para convertirse en el principal fabricante de viviendas en Europa. La compañía aspira a expandir su capacidad productiva a través de la construcción industrializada, con la meta de operar hasta tres fábricas para el año 2028, alcanzando una producción anual de 10.000 viviendas.

Esta ambiciosa estrategia se alinea con un crecimiento sostenido, evidenciado por los ingresos totales de 590 millones de euros registrados el año pasado, lo que representa un incremento del 14% respecto al ejercicio anterior. Desglosando sus áreas de negocio, la construcción tradicional generó 403 millones de euros en 2024. La construcción industrializada, impulsada por su fábrica en Aranda de Duero (Burgos), aportó 138,2 millones de euros. El restante de su facturación provino de la obra civil, con 49,6 millones de euros.

La cartera de negocio de la compañía a finales del año pasado ascendía a 1.129 millones de euros, de los cuales 797 millones correspondían a la edificación tradicional y 332 millones a la industrializada, demostrando una fuerte apuesta por este modelo.

El presidente de Avintia, Antonio Martín Jiménez, reafirmó el compromiso de la empresa con un proceso de transformación hacia un grupo industrial líder, enfocado en la innovación, la sostenibilidad y el progreso. Destacó su visión de que la construcción y la industrialización deben ir de la mano, y su misión es liderar la transformación del sector para posicionarse como el mayor fabricante de viviendas de Europa a medio plazo.

La fábrica actual, ávita Factory, situada en Aranda de Duero, ocupa más de 17.000 metros cuadrados y emplea a cerca de cien profesionales, con una capacidad actual de 3.000 viviendas anuales. La empresa ya está trabajando en la ampliación de esta instalación y en la búsqueda de ubicaciones para establecer una segunda y una tercera fábrica en los próximos tres años, lo que subraya la magnitud de su plan de expansión.

La trayectoria de Avintia en la construcción industrializada se remonta a 2018 con la creación de Viom System (ahora ávita System), un sistema integral para la ejecución de estructuras, fachadas y acabados interiores. En 2019, la compañía dio un paso más al construir la primera promoción industrializada en altura en Móstoles (Madrid), compuesta por 124 viviendas distribuidas en tres torres.

La inauguración de su primera fábrica de construcción industrializada en Aranda de Duero en 2021 marcó un hito crucial. Uno de los proyectos más significativos en los que Avintia ha participado es la construcción de 1.763 viviendas para el Plan Vive de Madrid, adjudicado a Culmia como promotora. La empresa destaca que, en tan solo quince meses, se fabricaron los paneles para estas viviendas, que fueron entregadas en 2024 con una antelación media de seis meses.

Actualmente, Avintia está desarrollando otras 1.137 viviendas para el lote 4 del Plan Vive y tiene contratadas 2.000 viviendas adicionales para los próximos dos años. A esto se suma la construcción de cerca de medio millar de habitaciones de hotel, fruto de su colaboración estratégica con BandB Hotels, diversificando así su modelo de negocio y reforzando su capacidad industrial.

La apuesta por la industrialización no solo busca agilizar los procesos y optimizar costes, sino también mejorar la calidad y la sostenibilidad de las viviendas, respondiendo a la creciente demanda del mercado y a los desafíos de acceso a la vivienda. Con estas acciones, Grupo Avintia se posiciona firmemente en el camino para redefinir el futuro de la edificación en Europa





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