Grindr, Literatura y Patologías: Un Nuevo héroe de la Sexualidad Literaria

Simon Chevrier utiliza Grindr, una aplicación de citas gays, para narrar su historia auto-fictiva. También incluye la enfermedad terminal del padre, la pandemia del Covid y el afán sexual como mecanismos para sobrevivir.

El autor Simon Chevrier combina la literatura y las aplicaciones de citas gays en su auto-ficción que describe sus propias experiencias. Enamorado de Grindr , una app de citas en línea para hombres homosexuales, él prostituye a un desmotivado estudioso para sobrevivir y escapar de la enfermedad terminal de su padre.

Aunque escrito desde un tono impersonal, las escenas sexuales son crudas y neutras, y el protagonista se mueve entre actos sexuales y la muerte del padre. En la cubierta del libro, un joven al que adivinamos como el protagonista se enfrenta al objetivo chupándose el dedo gordo del pie izquierdo, una fotografía tomada por Peter Hujar.

El protagonista se enfila en una investigación por internet en busca del modelo y se convierte en ser joven con un nuevo interés en su vida





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