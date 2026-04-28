Grefusa Lanza una Épica Persecución Digital con Creadores de Contenido para Conectar con la Generación Z

La marca de snacks Grefusa ha implementado una original campaña de marketing que involucra a creadores de contenido en una persecución a través de varias ciudades españolas, generando un gran impacto en redes sociales y conectando con las nuevas generaciones.

Una destacada marca de snacks ha lanzado una innovadora campaña de comunicación, centrada en conectar auténticamente con las nuevas generaciones. Esta estrategia se materializó en una acción creativa que involucró a reconocidos creadores de contenido , reinterpretando un juego clásico y llevándolo del mundo digital a las calles.

La iniciativa, que se desarrolló entre el 14 de abril y culminó con un gran evento público, ha generado un impacto significativo, superando los 27 millones de impresiones y alcanzando a más de 5 millones de usuarios únicos. La campaña se basó en una persecución épica entre dos equipos: el Team Finger y el Team Gublins.

El Team Finger, equipado con un vehículo singular que portaba un enorme dedo, tenía la misión de dar caza al Team Gublins de la manera más espectacular posible. Los equipos se desplazaron por diversas ciudades, recurriendo al autostop, al apoyo de sus seguidores en redes sociales y superando desafíos inesperados. El inicio de la aventura tuvo lugar en Kinépolis Madrid, y la acción evolucionó en tiempo real, captando la atención de miles de seguidores que observaban cada movimiento.

El Team Gublins fue avistado en Consuegra, famosa por sus imponentes molinos de viento, lo que impulsó al Team Finger a dirigirse a Toledo para continuar la persecución, aumentando la tensión y el suspense. La experiencia se amplificó en tiempo real a través de las redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral y recorriendo lugares emblemáticos como Ciudad Universitaria en Madrid y Consuegra en Toledo.

La campaña no solo buscaba entretener, sino también resaltar un gesto icónico asociado al producto: la forma característica de disfrutar los Gublins, colocándolos en los dedos antes de consumirlos. Esta acción, concebida para un público amplio, culminó con un evento final en la Plaza de Toros de Algete, donde más de mil asistentes disfrutaron de música, actividades, animación y la presencia de los creadores de contenido.

El evento, con una capacidad para mil personas, representó el cierre perfecto de una iniciativa que buscaba ofrecer una experiencia memorable y reforzar la conexión de la marca con su audiencia. La estrategia creativa fue desarrollada por una agencia especializada, responsable del concepto y la creatividad, así como de la estrategia de amplificación en redes sociales. La producción de la campaña estuvo a cargo de Mañana Nunca Sabes.

Esta innovadora campaña demuestra el compromiso de la marca con la adaptación a las nuevas tendencias de comunicación y su capacidad para generar engagement con las nuevas generaciones a través de experiencias únicas y memorables. La reinterpretación de un juego universal, combinada con la participación de creadores de contenido influyentes y la utilización de plataformas digitales, ha permitido a la marca alcanzar un alcance sin precedentes y fortalecer su imagen de marca.

La campaña ha sido un éxito rotundo, superando las expectativas iniciales y generando un impacto positivo en la percepción de la marca por parte de su público objetivo. La originalidad de la propuesta, la ejecución impecable y la capacidad de generar conversación en redes sociales han sido clave para el éxito de esta iniciativa. La marca ha demostrado una vez más su capacidad para innovar y sorprender a su audiencia, consolidándose como un referente en el sector de los snacks





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