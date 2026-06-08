Greenpeace denuncia que un palangrero español pescó ilegalmente y cortó aletas a tiburones en aguas de alta mar de África

La organización ecologista ha publicado imágenes que muestran al buque 'Naboeiro' capturando y descartando tiburones zorro ojón, una especie vulnerable, en una zona potencial de reserva marina. El barco incumplió la normativa europea al no liberar los animales, cercenar sus aletas y no reportar las capturas, lo que pone en evidencia la falta de protección en alta mar.

Greenpeace ha denunciado que el palangrero español ' Naboeiro ' pescó ilegalmente en una potencial reserva marina en aguas de alta mar frente a la costa occidental de África, capturando y cercenando las aletas de tres tiburones zorro ojón, una especie extremadamente vulnerable y cuya pesca está prohibida.

Las imágenes capturadas por la organización ecologista muestran cómo el buque, con bandera española, cometió estas infracciones, violando la normativa europea que exige la liberación inmediata y sin daño de los tiburones capturados accidentalmente y prohíbe expresamente el cercenamiento o corte de aletas. Además, el 'Naboeiro' no reportó estas capturas ni los descartes, incumpliendo también la regulación de control pesquero de la UE.

La denuncia, que coincide con el Día Mundial de los Océanos, pone de manifiesto la impunidad de la destructiva actividad pesquera en alta mar, donde menos del 1% del océano cuenta con protección. Greenpeace subraya que estos hechos ocurrieron en la zona de convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea, un área regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, y ha solicitado información a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre el cuaderno diario de pesca del buque, en virtud del Convenio de Aarhus, para investigar el alcance de las irregularidades.

Este caso ilustra la urgente necesidad de un tratado global ambicioso que proteja la alta mar y garantice el cumplimiento efectivo de las normas de conservación, especialmente para especies amenazadas como el tiburón zorro ojón





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