Graziella Almendral analiza el desembarco de los pasajeros del MV Hondius en Tenerife

La periodista científica Graziella Almendral ha analizado las últimas polémicas que giran en torno al fondeo que se ha realizado en Tenerife tras el brote de hantavirus. También ha analizado la postura del presidente canario, Fernando Clavijo, y el intercambio de mensajes y vídeos con la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre si el roedor que transmite el hantavirus puede nadar.

La periodista científica Graziella Almendral ha analizado el desembarco de los pasajeros del polémico MV Hondius en Tenerife y las polémicas que giran en torno al fondeo que se ha realizado este domingo tras el brote de hantavirus.

En este análisis, ha destacado que este roedor no está en España y que es muy pequeñito, no puede nadar tanto. Además, ha advertido de la importancia de gestionar y entender lo que sucede, ya que una infección en una parte del mundo afecta al mundo entero. Ha reivindicado la importancia de la preparación de pandemias y de no dejar de invertir en ello





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