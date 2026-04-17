Grave susto para Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia: su hijo Odysseas sufre una fuerte caída en Florencia

La princesa Marie-Chantal Miller y el príncipe Pablo de Grecia tuvieron que cancelar sus planes de Pascua y viajar de urgencia a Florencia tras una aparatosa caída de su hijo Odysseas, quien se fracturó la cabeza. Afortunadamente, el joven se recupera y la familia emprende un largo viaje en tren de regreso a Londres.

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia han vivido una experiencia aterradora que ha alterado sus planes de Pascua. Después de unos días de aparente tranquilidad y felicidad en las Bahamas junto a sus hijos, la pareja recibió una llamada de urgencia que los obligó a viajar de inmediato a Florencia. El motivo, una grave caída sufrida por su cuarto hijo, Odysseas, quien se golpeó la cabeza.

La empresaria y princesa, conocida por su presencia activa en redes sociales, compartió la angustia del momento con sus seguidores. A través de Instagram, Marie-Chantal expresó la intensidad de la paternidad, incluso cuando los hijos ya son adultos, escribiendo: Ah, los silenciosos giros de la paternidad, incluso a medida que crecen, todavía tiran de tu corazón de las maneras más profundas.

Detalló lo sucedido, explicando que su hijo Odysseas tuvo una caída aparatosa que resultó en una fractura en la cabeza. Afortunadamente, la situación fue controlada rápidamente, pero esto supuso un giro abrupto en sus planes. Tuvimos que renunciar a nuestra Pascua ortodoxa con la familia y correr a Florencia para estar a su lado y traerlo a casa, confesó la nuera de Ana María de Grecia.

Este incidente les impidió celebrar la Pascua Ortodoxa en su habitual residencia de los Hamptons, un evento que suelen compartir con la familia real griega cada mes de abril.

A pesar de la gravedad del suceso, Marie-Chantal ha compartido imágenes de su hijo Odysseas en redes sociales, mostrando su recuperación. El joven, a quien describió como un soldado, no podrá volar durante un mes. Por esta razón, la familia emprendió el extenso viaje de regreso a Londres en tren, un trayecto de aproximadamente 1.500 kilómetros que puede superar las 17 horas. La decisión de acompañar a su hijo en este largo viaje subraya el profundo afecto y preocupación de Marie-Chantal y Pablo de Grecia.

La princesa expresó su inmensa gratitud: No es exactamente la Pascua que habíamos imaginado, pero estoy muy agradecida de que esté a salvo y recuperándose. Estoy profundamente agradecida a los maravillosos médicos y enfermeras en Florencia que lo cuidaron tan bien, y especialmente a sus queridos amigos que lo cuidaron hasta que llegamos. Significa mucho para mí.

Se desprende que Odysseas, de 21 años, se encontraba de vacaciones en la Toscana con amigos en el momento del accidente.

Odysseas, nacido el 17 de septiembre de 2004 en Londres, ha tenido una vida itinerante. Vivió en la capital británica hasta 2017, año en que su familia se trasladó a Nueva York. Allí cursó estudios en la Dwight School, graduándose en mayo de 2023, y posteriormente inició su formación en Moda y Negocios en la Universidad de Nueva York en septiembre del mismo año.

La Pascua de este año ha sido una experiencia inolvidable para la familia. En lugar de la tradicional celebración en los Hamptons, con la asistencia a un encuentro religioso y la posterior ceremonia de la 'captura de la luz sagrada', donde Pablo de Grecia y sus hijos varones cargan una imagen religiosa, la familia se reunió en la Toscana junto a Odysseas y sus amigos.

La tradición de la Pascua Ortodoxa para la familia real griega implica a menudo una estancia en los Hamptons, donde participan en ceremonias religiosas importantes. Es costumbre que Pablo de Grecia, junto a sus hijos Constantino Alexios, Achileas, Aristides y Odysseas, lleven a hombros la imagen religiosa hasta el altar de la iglesia ortodoxa Dormition Hamptons. Al día siguiente, el hijo de Constantino de Grecia suele encargarse de preparar un cordero marinado y asado a la parrilla, un festín para su familia. Sin embargo, este año, el imprevisto accidente de Odysseas ha reescrito por completo el guion de sus vacaciones y celebraciones. La prioridad absoluta se ha centrado en la salud y recuperación del joven, demostrando una vez más los lazos familiares que unen a la casa real griega





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