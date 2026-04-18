Grave susto familiar: Odysseas de Grecia sufre una fractura de cabeza y cancelan la Pascua Ortodoxa

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia se trasladaron de urgencia a Florencia tras una aparatosa caída de su hijo Odysseas, quien se fracturó la cabeza. El incidente obligó a la familia a cancelar sus tradicionales celebraciones de Pascua Ortodoxa y emprender un largo viaje en tren a Londres para asegurar el bienestar del joven.

Marie-Chantal Miller y Pablo de Grecia atravesaron un momento de profunda angustia al ser alertados sobre una grave caída de su cuarto hijo, Odysseas, en Florencia. La pareja, que disfrutaba de unos días de descanso en las Bahamas con sus hijos, se vio obligada a cancelar sus planes y volar de urgencia a Italia.

La noticia fue compartida por Marie-Chantal a través de sus redes sociales, donde expresó la intensidad de las emociones paternas: “Ah, los silenciosos giros de la paternidad, incluso a medida que crecen, todavía tiran de tu corazón de las maneras más profundas”, escribió. Detalló que su hijo Odysseas sufrió una fractura en la cabeza tras un aparatoso accidente. Afortunadamente, la situación ha sido controlada, pero este percance supuso un drástico cambio en sus planes vacacionales, obligándolos a renunciar a la celebración de la Pascua Ortodoxa junto a la familia en su residencia de los Hamptons. En lugar de eso, se trasladaron a Florencia para estar al lado de su hijo y facilitar su regreso a casa. La empresaria y princesa ha compartido varias imágenes junto a Odysseas, quien ha demostrado gran fortaleza ante la adversidad, describiéndolo como “un soldado”. El accidente ha conllevado una restricción de vuelo para el joven durante un mes, lo que motivó a sus padres a emprender un extenso viaje en tren de regreso a Londres, cubriendo aproximadamente 1.500 kilómetros. Este trayecto, que puede superar las 17 horas, fue realizado por Marie-Chantal y Pablo de Grecia para asegurar el bienestar y el acompañamiento de su hijo en estos difíciles momentos. A pesar de no ser la Pascua que tenían planeada, Marie-Chantal manifestó una profunda gratitud por la seguridad de su hijo y su pronta recuperación. Enfatizó su agradecimiento a los profesionales médicos y enfermeras de Florencia por su excelente atención, así como a los amigos de Odysseas que lo cuidaron hasta su llegada. La nuera de Ana María de Grecia reveló que Odysseas, de 21 años, se encontraba de vacaciones en la Toscana con amigos cuando ocurrió el incidente. Odysseas, nacido el 17 de septiembre de 2004 en Londres, residió en la capital británica hasta 2017, año en que la familia se mudó a Nueva York. Allí culminó sus estudios en la Dwight School en mayo de 2023 y posteriormente inició su formación en Moda y Negocios en la Universidad de Nueva York en septiembre del mismo año. Este año, la celebración de la Pascua Ortodoxa se vio alterada, trasladándose de Nueva York a la Toscana para estar junto a Odysseas y sus amigos. Tradicionalmente, la familia real griega pasa estas fechas en su casa de los Hamptons, participando en un encuentro religioso nocturno donde Pablo de Grecia y sus cuatro hijos varones, Constantino Alexios, Achileas, Aristides y Odysseas, son los encargados de portar la imagen religiosa hasta el altar de la iglesia ortodoxa Dormition Hamptons, en un ritual conocido como la ‘captura de la luz sagrada’. Además, el día de Pascua, Constantino de Grecia acostumbra a ser el primero en levantarse para preparar un exquisito cordero marinado y asado a la barbacoa, un manjar que comparte con su esposa y sus cinco hijos





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